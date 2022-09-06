«Они достаточно жёсткие». Чуприс об условиях принятия белорусского гражданства

Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С украинцами понятно – люди бегут от смерти. Но ведь не только южные соседи с первого раза тепло относятся к Беларуси. За последний год нашими стала тысяча выходцев из других стран мира. В основном, люди интеллектуальных профессий. Это не случайность. Это тенденция. Поэтому в законодательстве о гражданстве зреют перемены. 6 сентября их тщательно обсуждали с участием главы государства.