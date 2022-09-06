«Они достаточно жёсткие». Чуприс об условиях принятия белорусского гражданства
Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
С украинцами понятно – люди бегут от смерти. Но ведь не только южные соседи с первого раза тепло относятся к Беларуси. За последний год нашими стала тысяча выходцев из других стран мира. В основном, люди интеллектуальных профессий. Это не случайность. Это тенденция. Поэтому в законодательстве о гражданстве зреют перемены. 6 сентября их тщательно обсуждали с участием главы государства.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Для того чтобы приобрести гражданство белорусское, надо соблюсти ряд условий. Они достаточно жесткие, в том числе они касаются и ценза оседлости на территории Республики Беларусь как минимум 5 лет. Но в отношении отдельных лиц, которые переселились к нам с территории Украины, которые здесь уже интегрированы в общество, ассимилировались, которые имеют семьи, а некоторые родили здесь детей, и эти дети по рождению являются гражданами Республики Беларусь, которые купили дом или построили, или получили его в аренду, которые работают, они создают прибавочный продукт нашей стране. Они являются уже частью нашего общества.
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