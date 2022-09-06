В театрах Минска для студентов и школьников пройдут дни открытых дверей. Можно познакомиться с актёрами

Новости Беларуси. Кино под открытым небом, концерт «Сяброў», праздничные площадки во всех районах. Насыщенная программа ждет на праздновании 955-летия Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День города – в ближайшую субботу, 10 сентября. Этот день станет самым ярким и в рамках музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.

На площади Свободы развернется книжная выставка, а для маленьких минчан – интерактивная площадка с квестами. Также начнет работу экскурсионный автобусный маршрут по городу. В театрах Минска для студентов и школьников пройдут дни открытых дверей. Они смогут познакомиться с актерами и заглянуть во влекущее закулисье.

В парке Победы будет работать военная выставка с конкурсами и солдатской кашей. В сквере Янки Купалы наградят обладателей званий «Лучший минчанин года» и «Почетный гражданин города Минска». Возле Дворца спорта развернется уникальная площадка, организованная при участии Национального олимпийского комитета.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Это будет олимпийский день, где различные федерации спорта будут демонстрировать свои достижения и приглашать к себе записываться в ту или иную секцию. И также пройдет квест для молодежи, где молодые люди, проходя по спортивным точкам, будут собирать фишки, пробуя то или иное действие, либо ударить по груше, либо отжаться, либо прокрутить педали, и в конце, конечно же, получить замечательный приз от Национального олимпийского комитета.