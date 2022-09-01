Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие

Столица готовится с размахом отметить 955-летие. В преддверии этой даты на проспекте Дзержинского открыли скульптуру «Птица». Бронзовая композиция, по задумке авторов, выражает неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего, природного, человеческого и божественного. Высота птицы – около 5 метров. Но помимо подарков минчан и гостей столицы ждут праздничные мероприятия. Они начнутся за неделю до главного торжества.

Сергей Рукан, главный специалист отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

В городе пройдет ряд тематических площадок – это и «Минск туристический», «Минск спортивный», «Минск экскурсионный». Уже в эту субботу, 3 сентября, жители и гости столицы смогут посетить мероприятия в рамках «Минск семейный».

В этот день праздничные мероприятия пройдут в основных парковых зонах Минска в формате оpen air. Также 3 сентября в Белгосцирке состоится день открытых дверей, где посетители смогут окунуться в мир волшебства и увидеть закулисную жизнь своими глазами.

Сергей Рукан:

11 сентября запланирован традиционный Минский полумарафон, и уже во второй половине дня в Минском городском Дворце культуры завершит программу площадка «Минск инклюзивный», где на сцене выступят лучшие творческие коллективы лиц с ограниченными возможностями.

Но это далеко не все! Белорусским артистам во время празднования Дня города скучать точно не придется. Некоторые селебрити даже примерят на себя разные профессии на ведущих предприятиях страны. Как это было, можно будет увидеть в эфире СТВ 10 сентября. Сергей Рукан:

Основные мероприятия пройдут 10 и 11 числа. 10 числа днем жители и гости столицы смогут посетить в парке Победы площадку «Минск молодежный», где наши приезжие молодежные объединения представят свою культурно-массовую программу.

Тематические площадки, яркая музыкальная программа, экскурсии. Каждый найдет то, что ему по душе. И вот несколько вариантов, куда можно отправиться на День города. Музей истории Минска традиционно готовит к празднику целый ряд новых выставочных проектов. В художественной галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Мой Минск», а в галерее Михаила Савицкого открывается новый выставочный проект «Город, живопись, архитектура».

Юлия Ковалева, заведующий отделом экспозиционной выставочной работы:

Он посвящен и Дню города, и памяти известного минского архитектора Сергея Багласова, который внес очень большой вклад в реставрацию, регенерацию городского центра. 1980-е годы – это редкие фотографии, которые Сергей Георгиевич при жизни передал фонду Музея истории города Минска, они также будут экспонироваться. Самый крупный проект под началом работников музея – это открытие нового здания по адресу Раковская, 17. В скором времени там будет создана постоянная экспозиция истории Минска XX века, а пока там продемонстрируют выставку под названием «Мое имя – Минск».

Юлия Ковалева:

В основе идея интерпретации названия «Минск» в различных разделах ономастики. Это будут и художественные произведения, и предметы. Особенно много таких вариаций названия Минска возникло именно в советское время – это различные предприятия, в названиях которых присутствует Минск. Например, Минский тракторный завод.