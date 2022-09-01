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Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие

01 сентября 2022 09:47
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Столица готовится с размахом отметить 955-летие. В преддверии этой даты на проспекте Дзержинского открыли скульптуру «Птица». Бронзовая композиция, по задумке авторов, выражает неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего, природного, человеческого и божественного. Высота птицы – около 5 метров. Но помимо подарков минчан и гостей столицы ждут праздничные мероприятия. Они начнутся за неделю до главного торжества.

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-1

Сергей Рукан, главный специалист отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
В городе пройдет ряд тематических площадок – это и «Минск туристический», «Минск спортивный», «Минск экскурсионный». Уже в эту субботу, 3 сентября, жители и гости столицы смогут посетить мероприятия в рамках «Минск семейный».

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-4

В этот день праздничные мероприятия пройдут в основных парковых зонах Минска в формате оpen air. Также 3 сентября в Белгосцирке состоится день открытых дверей, где посетители смогут окунуться в мир волшебства и увидеть закулисную жизнь своими глазами.

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-7

Сергей Рукан:
11 сентября запланирован традиционный Минский полумарафон, и уже во второй половине дня в Минском городском Дворце культуры завершит программу площадка «Минск инклюзивный», где на сцене выступят лучшие творческие коллективы лиц с ограниченными возможностями.

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-10

Но это далеко не все! Белорусским артистам во время празднования Дня города скучать точно не придется. Некоторые селебрити даже примерят на себя разные профессии на ведущих предприятиях страны.

Как это было, можно будет увидеть в эфире СТВ 10 сентября.

Сергей Рукан:
Основные мероприятия пройдут 10 и 11 числа. 10 числа днем жители и гости столицы смогут посетить в парке Победы площадку «Минск молодежный», где наши приезжие молодежные объединения представят свою культурно-массовую программу.

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-13

Тематические площадки, яркая музыкальная программа, экскурсии. Каждый найдет то, что ему по душе. И вот несколько вариантов, куда можно отправиться на День города. Музей истории Минска традиционно готовит к празднику целый ряд новых выставочных проектов. В художественной галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Мой Минск», а в галерее Михаила Савицкого открывается новый выставочный проект «Город, живопись, архитектура».

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-16

Юлия Ковалева, заведующий отделом экспозиционной выставочной работы:
Он посвящен и Дню города, и памяти известного минского архитектора Сергея Багласова, который внес очень большой вклад в реставрацию, регенерацию городского центра. 1980-е годы это редкие фотографии, которые Сергей Георгиевич при жизни передал фонду Музея истории города Минска, они также будут экспонироваться.

Самый крупный проект под началом работников музея – это открытие нового здания по адресу Раковская, 17. В скором времени там будет создана постоянная экспозиция истории Минска XX века, а пока там продемонстрируют выставку под названием «Мое имя – Минск».

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-19

Юлия Ковалева:
В основе идея интерпретации названия «Минск» в различных разделах ономастики. Это будут и художественные произведения, и предметы. Особенно много таких вариаций названия Минска возникло именно в советское время это различные предприятия, в названиях которых присутствует Минск. Например, Минский тракторный завод.

Оpen air в парках и салют у Дворца спорта. Минск готовится с размахом отметить 955-летие-22

Организаторы постарались сделать все, чтобы День города запомнился всем. Завершится праздник красочным салютом. 10 сентября в 23:00 фейерверк раскрасит небо в районе Дворца спорта.

# День города в Минске # общество # Сергей Рукан # Юлия Ковалева # Валерия Яскевич # Сергей Багласов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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