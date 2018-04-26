26 апреля. Что было: 15 цифр Чернобыля/ 100% с тунеядца/ Недолгое счастье

Цифры черного дня

Сегодня мир говорил о Чернобыле – эпицентре случившейся 32 года назад техногенной катастрофы, которой еще не знало человечество. Цифры и факты, которые ранят нашу память:

– 97% радиоактивного ядерного топлива выброшено в атмосферу в результате взрыва на ЧАЭС;

– Первое сообщение о случившемся было обнародовано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00;

– 200 тысяч человек были эвакуированы из зараженных зон;

– 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аварии, из них 60 тысяч погибли, 165 тысяч стали инвалидами;

– 235 млрд. долларов – ущерб, нанесенный экономике Беларуси;

– 30 млрд. долларов – расходы Беларуси на преодоление последствий аварии;

– 140 тысяч белорусов были переселены в другие места;

– 264 тысячи га сельхозугодий выведено из севооборота Беларуси;

– 250 тысяч тонн свинца попало в окружающую среду;

– 23% территории Беларуси оказались загрязнены цезием-137;

– на 40% за 1990 - 2000 годы увеличилась частота онкологических заболеваний в стране;

– 15 декабря 2000 года – последний блок ЧАЭС прекратил работу;

– в 2016 году поверх саркофага над разрушенным энергоблоком построили ещё одно укрытие;

– 24500 лет пройдет после аварии до полного распада плутония -239, последнего из выпавших на землю радиоактивных элементов;

– 2700 гривен стоит тур по объектам ЧАЭС, открытый с 16 марта 2018 года.

Придется платить по полной

Правительство наконец определилось с перечнем жилищно-коммунальных услуг, за которые не занятые в экономике белорусы будут платить в полном объеме. Еще в начале месяца первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович говорил: «Законопроект, который определяет перечень этих услуг, находится на завершающей стадии согласования». Выходит, вопрос решен. Сегодня обнародовано постановление Совета Министров Беларуси №314. В нем читаем, что граждане, включенные в список трудоспособных и не занятых в экономике, будут обязаны оплачивать полностью оказание услуг по горячему водоснабжению, газоснабжению при наличии газовых приборов и теплоснабжению. Указаны в документе и сроки, когда этот час наступит. По горячему водоснабжению – с 1 января 2019 года, по газоснабжению и теплоснабжению – с 1 октября следующего года. Ранее было определено: списками белорусов, которых заставят платить, что называется, «на всю катушку», будет заниматься Минтруда. Министерству поручено создавать и ежеквартально обновлять базу данных на таких людей. Остается для общества открытым вопрос: как не имеющие заработка жильцы будут оплачивать услуги? Опыт уже десятков граждан из всех регионов страны подсказывает, каким будет решение: много грехов накопилось – на улицу. Так что если не хочешь, чтобы над твоей головой крышу снесло, не имей долгов, иди трудись!

Что такое счастье…

В этом попытался разобраться 33-летний житель Орши. Поскольку работы он не имел, надо было непременно для чистоты эксперимента раздобыть денег. Ну откуда быть счастью в пустом кармане!? В здешнем храме он подглядел, где находятся сейф и ключ к нему, а ночью разбил окно и влез в святое место. Добыча досталась как среднемесячная зарплата по стране – около 1 тысячи рублей. Хоть скромно, но можно начинать, – вдохновенно решил оршанец и поймал такси. Он катался по городу, не щадя богатства и разглядывая, будто турист, достопримечательности. Ходил франтом по магазинам, даже забронировал в гостинице номер – на случай приятного вечера. Конец приключения должен был стать красивым – за столиком в ресторане.

Вот здесь-то земляка и взяли милиционеры. Как сообщило УВД Витебского облисполкома, финал оказался для него совсем не романтичным – возбуждено уголовное дело.