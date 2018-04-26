Определены услуги, которые будут полностью оплачивать не занятые в экономике граждане

Новости Беларуси. Правительство определило перечень ЖКУ, оплачиваемых не занятыми в экономике по полной стоимости.

Как сообщается на сайте Совета Министров Республики Беларусь, эти услуги предоставляются трудоспособным гражданам, которые не заняты в экономике, по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, а также условия их предоставления.

Данное решение закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года № 314.

Граждане, которые включены в список трудоспособного населения, не занятого в экономике, в соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Беларуси от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» оплачивают в полном объеме следующие ЖКУ.

С 1 января 2019 года – горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года – газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.