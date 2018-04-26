«Сыр – как ребёнок, нужен уход за ним»: на предприятии в Хойниках выпускают аналоги пармезана и грюйера

Многоуровневой системе радиационного контроля, созданной в Беларуси, доверяют. Возможно, поэтому содержание в молоке цезия и стронция даже иностранных инспекторов, регулярно проверяющих это предприятие, волнует меньше, чем обычные антибиотики.

С качеством здесь не балуются. Понимают: слишком много поставлено на карту.

Это сырное производство – вершина всей технологической цепочки сразу пяти пострадавших районов, основа экономики которых исторически – сельское хозяйство. Здесь не до социальных проектов – бизнес должен быть бизнесом.

В Хойниках первыми в стране начали выпускать элитные, выдержанные сорта сыра. Аналоги итальянского пармезана и швейцарского грюйера теперь уходят на экспорт, как говорится, прямо с колёс. Добавленная стоимость – соответствующая. Но в современном мире платят только за качество.

Светлана Атрощенко, ведущий инженер-технолог сыродельного предприятия:

Мелочей нет. Есть технология, которую нужно тщательно соблюдать. Все условия, все ступенечки, все шаги. Нигде нельзя нарушать и халатно относиться. Потому что сыр – как ребёнок, нужен уход за ним.

Александр Добриян, СТВ:

То есть, 100%-ная диктатура технологии? Получим, не соблюдая технологию, такой сыр? Светлана Атрощенко:

Нет. Не дадите нужную температуру, не раскроется аромат. Не дадите нужной влажности – не произойдёт консистенция, не произойдёт усушка. Не будет того вкуса.