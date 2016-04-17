30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС: как Беларусь справилась с проблемой?

Новости Беларуси. В этом году исполняется 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Ущерб Беларуси, нанесенный катастрофой в расчете на этот срок оценивался по ценам 85-го в 32 годовых бюджета республики. За годы независимости проделана поистине фантастическая работа. Так что перенимать достижения в восстановлении земель или сохранении здоровья людей на загрязненных территориях приезжают со всего мира.

30 лет назад Любовь Старовойтову жизнь поставила перед выбором: уехать или остаться? Она осталась.

Любовь Старовойтова, житель деревни Новоселки Ветковского района:

Мы уже, конечно, думали, что уже ничего не будет. И наш Ветковский район будет отселяться полностью, а тем более Новоселки наша деревня.

Уже в первые дни после аварии абстрактный вопрос «что делать?» белорусы сформулировали для себя в прикладной форме: «как жить дальше?» Опыта жизни на загрязнённых радионуклидами территориях в 86-ом году у человечества не было. Беларусь начинала всё с чистого листа.

Александр Подоляк, заместитель директора Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии»:

По цезию средневзвешенная концентрация в молоке у нас не превышает 20 беккерелей на килограмм при норме 100 беккерелей. Что касается говядины, сегодня наш норматив 500 беккерелей на килограмм. Мы переходи на норматив Таможенного союза, где норматив составляет 200 беккерелей на килограмм.

Учёные Института радиологии стали настоящими учителями жизни в новых условиях. Именно в этих стенах найдены методики ведения сельского хозяйства на территориях загрязнённых радионуклидами. Разработанные здесь кормовые добавки на основе фероцина уже в первые годы позволили снизить содержание радионуклидов в молоке в 3-4 раза. Там, где этого было недостаточно, аграриям предложили перепрофилировать производство.

Григорий Аноприенко, директор ОАО «Комаринский» (Брагинский район):

В 96 году у нас был очень высокий уровень превышения стронция в молоке. Ушли от производства молока и начали заниматься исключительно производством мяса.

Со временем на пострадавших территориях научились одинаково успешно производить и мясо, и молоко. Здесь делают отличные сыры и консервы, соответствующие самым жёстким требованиям радиационного контроля. Но ключом к этой новой жизни стали технологии чистого растениеводства. Ведь чистое зерно - это чистые корма, а, следовательно, чистые молоко и мясо. Учёные выяснили, что повышенные дозы калийных и фосфорных удобрений в сочетании с известкованием почвы блокируют усвоение растениями радионуклидов.

Сергей Карпенко, главный агроном ОАО «Маложинский» (Брагинский район):

Мы сотрудничаем с Институтом радиологии. Их специалисты помогают нам, дают рекомендации.

Каждый квадратный метр пашни ОАО «Маложинский» сегодня в виртуальной базе учёных. Компьютерная программа просчитывает где, когда и что посеять аграриям, чтобы получить не только гарантированно чистый продукт, но ещё и максимальную прибыль.

Галина Седукова, заведующий лабораторией Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии»:

Объединив весь опыт 30 лет, мы создали программный продукт, позволяющий получать чистую продукцию с высокой урожайностью.

Сегодня белорусской программой широко пользуются и японские фермеры. На белорусские наработки в новом ракурсе мировая общественность посмотрела после аварии на Фукусиме.

Александр Подоляк, заместитель директора Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии»: Более 40 делегаций из Японии было в Институте, плюс наши коллеги выезжали в Японию в качестве экспертов.

Параллельным курсом все тридцать лет шла и медицина. Выстроенная за эти годы высокотехнологичная система здравоохранения сегодня работает, как часы.

Александр Рожко, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Беларусь, столкнувшись с этим, выработала свою систему организации медицинской помощи, систему специальной диспансеризации.

Сухая статистика: средняя продолжительность жизни в пострадавших регионах сегодня на год выше чем в общем по Гомельской области и превышает 73 года. Специалисты связывают этот факт, прежде всего, с повышенным вниманием к здоровью населения: каждый житель региона ежегодно проходит целый ряд дополнительных обследований, одно из них - спектрометр излучения человека. Для того, что бы узнать сколько за жизнь организм накопил радионуклидов, необходимо просто три минуты посидеть в этом кресле.

Медики научили здесь людей внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Отсюда и результат. Например, в Наровле в прошлом году впервые был отмечен естественный прирост населения: в одном из самых пострадавших районов в 2015-ом родилось на пять человек больше, чем умерло.

Иван Репичев, заведующий Брагинской Центральной районной поликлиникой:

Наш район считается пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Естественно, мы насторожены в плане любой патологии.

Всемирно признанная патология для поколения «ЧАЭС» - изменения в щитовидной железе. В Гомеле научились прогнозировать эту патологию, что позволяет выявлять заболевание на самых ранних стадиях. В этом случае лечение даёт 100-процентный положительный результат.

Эльдар Надыров, заместитель директора по научной части государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»:

Наши исследования показали, что мы можем выявить маркёры радиационного воздействия. Это абсолютная мировая новизна. Технологий аналогичных в мире в настоящее время просто нет.

Подобных открытий на счету учёных центра десятки. На каждый получены сертификаты и патенты. Белорусские диагносты в области патологий щитовидной железы вообще лучшие на планете. За передовым опытом в Гомель едут врачи из США и Японии. Не говоря уже о том, что среди пациентов центра граждане 26 государств. Каждая третья операция производимая в РНПЦ описывается эпитетом «высокотехнологичная».

Леонид Новиков, участник эвакуации людей с территорий пострадавших то катастрофы на ЧАЭС:

В Минске надеются, что здесь это сделают лучше и тоньше.

Сегодня на пострадавших территориях начался новый этап: в Добруше возводят современное бумажное производство, в Брагине в этом году планируют начать добычу солнечной энергии, а на Ветковщине строят крупнейшую в регионе птицефабрику.

Любовь Старовойтова, житель деревни Новосёлки Ветковский район:

Эта птицефабрика именно в деревне Новоселки строится. Это очень большое счастье. И мы возлагаем большие надежды.

За тридцать лет Беларусь потратила из бюджета на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС более 22 миллиардов долларов. То есть так или иначе каждый белорус внёс свою лепту в решение этой глобальной задачи – задачи, которую до нас никто не решал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.