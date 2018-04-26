Бездомный обворовал церковь в Орше и потратил деньги на такси, гостиницу и магазины

Новости Беларуси. В Орше бездомный обворовал церковь и потратил почти все за один день.

По информации УВД Витебского облисполкома, настоятель одной из местных церквей обратился в РОВД утром 23 апреля. По его словам, ночью камнем кто-то разбил стекло в храме и забрался внутрь.

Неизвестный похитил из сейфа 1000 рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний бездомный. Оказалось, что он начал посещать эту церковь недавно, хотя ранее не отличался набожностью. День перед ограблением мужчина полностью провел в ней. Ему удалось подсмотреть, где находится сейф и ключ от него.

После кражи бездомный разъезжал на такси, оплатил номер в гостинице, делал покупки в магазинах. Правоохранители задержали его в местном заведении общепита.

Возбуждено уголовное дело.

Летом 2017 был вынесен приговор мужчине, нападавшему на таксистов.