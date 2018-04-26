Прямой эфир

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?

26 апреля 2018 17:39
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От фермы до ворот завода – всего полчаса езды. Молоко и здесь первыми встречают люди с лабораторными приборами в руках.

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-1

Входящий контроль по 15 позициям.

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-4

Далеко не каждый литр молока может стать сыром.

Отправлять некачественное сырьё обратно на фермы здесь не стесняются.

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-7

Майя Федончук, начальник производственной лаборатории:
Если молоко не соответствует по какому-то одному показателю, оно возвращается обратно в хозяйство. У нас было 183 возврата за 2017 год.

Я считаю, что контроль жёсткий.

Майя Федончук – «хозяйка строгая».

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-10

На предприятии с того самого 1986 года. За последние годы ни одного литра молока не «развернула» из-за несоответствия радиологическим показателям.

Всё – в норме.

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-13

Возможно, это – единственное сырное производство на планете, где есть собственная лаборатория, аккредитованная на определение в продуктах радиоактивного стронция.

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-16

Александр Добриян, СТВ:
Если на обычной кухне запах убежавшего молока – это признак плохой хозяйки, то в этой лаборатории – это норма. Молоко и сыр здесь выпаривают, а, точнее, сжигают до состояния угля, а затем и золы.

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-19

Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?-21

Это нужно для того, чтобы определить содержание и в сырье, и в готовой продукции стронция-90.

Майя Федончук:
В Беларуси гигиенический норматив жёстче, по сравнению с техрегламентом Таможенного союза.

У нас показатель по содержанию стронция в молоке, сырье – 3,7.

По Таможенному союзу – до 25 беккерелей.

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# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Майя Федончук

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