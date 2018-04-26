Зачем в Хойниках сжигают до золы молоко и сыр?

От фермы до ворот завода – всего полчаса езды. Молоко и здесь первыми встречают люди с лабораторными приборами в руках.
От фермы до ворот завода – всего полчаса езды. Молоко и здесь первыми встречают люди с лабораторными приборами в руках.
Входящий контроль по 15 позициям.
Далеко не каждый литр молока может стать сыром.
Отправлять некачественное сырьё обратно на фермы здесь не стесняются.
Майя Федончук, начальник производственной лаборатории:
Если молоко не соответствует по какому-то одному показателю, оно возвращается обратно в хозяйство. У нас было 183 возврата за 2017 год.
Я считаю, что контроль жёсткий.
Майя Федончук – «хозяйка строгая».
На предприятии с того самого 1986 года. За последние годы ни одного литра молока не «развернула» из-за несоответствия радиологическим показателям.
Всё – в норме.
Возможно, это – единственное сырное производство на планете, где есть собственная лаборатория, аккредитованная на определение в продуктах радиоактивного стронция.
Александр Добриян, СТВ:
Если на обычной кухне запах убежавшего молока – это признак плохой хозяйки, то в этой лаборатории – это норма. Молоко и сыр здесь выпаривают, а, точнее, сжигают до состояния угля, а затем и золы.
Это нужно для того, чтобы определить содержание и в сырье, и в готовой продукции стронция-90.
Майя Федончук:
В Беларуси гигиенический норматив жёстче, по сравнению с техрегламентом Таможенного союза.
У нас показатель по содержанию стронция в молоке, сырье – 3,7.
По Таможенному союзу – до 25 беккерелей.