Чернобыльскую АЭС официально открыли для туристов. Цена экскурсии около 100 долларов

Новости Украины. Чернобыльскую атомную электростанцию официально открыли для туристов. Теперь посетить это место сможет любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого нужно будет пройти обязательный дозиметрический контроль и получить необходимые средства защиты. В программе тура, который организовывает сама АЭС, экскурсия по станции и заброшенному городу Припять, посещение мемориала, обед в столовой вместе с сотрудниками объекта и даже кормежка трехметровых чернобыльских сомов. Стоимость экскурсии составит около 100 долларов.