«Это, как мыть руки или чистить зубы. Если живёшь там, то рекомендации должен выполнять»: учёные о «чернобыльских» территориях

Новости Беларуси. О жизни на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Андрей Мостовенко, заведующий лабораторией Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:

Мы говорим о том, что, обладая определённым уровнем радиологических знаний, можно достойно жить на этих территориях. И наша задача, задача программы, задача государства в том, чтобы популяризировать эти территории, говорить о том, что эти территории можно использовать для жизни, для качественной жизни.

Но для этого нужно обладать определёнными знаниями.

Александр Добриян, СТВ:

Можно ли назвать систему знаний технологией жизни на этих территориях?