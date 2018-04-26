«Это, как мыть руки или чистить зубы. Если живёшь там, то рекомендации должен выполнять»: учёные о «чернобыльских» территориях

Новости Беларуси. О жизни на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Андрей Мостовенко, заведующий лабораторией Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:
Мы говорим о том, что, обладая определённым уровнем радиологических знаний, можно достойно жить на этих территориях. И наша задача, задача программы, задача государства в том, чтобы популяризировать эти территории, говорить о том, что эти территории можно использовать для жизни, для качественной жизни.
Но для этого нужно обладать определёнными знаниями.
Александр Добриян, СТВ:
Можно ли назвать систему знаний технологией жизни на этих территориях?