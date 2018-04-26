32-я годовщина аварии в Чернобыле: Беларусь скорбит о жертвах трагедии

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории человечества. В этот день 32 года назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате радиационный удар пришелся практически на все страны Европы, Беларусь пострадала больше других. Суммарный ущерб для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями экологического бедствия Беларусь борется до сих пор.