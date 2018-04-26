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32-я годовщина аварии в Чернобыле: Беларусь скорбит о жертвах трагедии

26 апреля 2018 07:33
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Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории человечества. В этот день 32 года назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате радиационный удар пришелся практически на все страны Европы, Беларусь пострадала больше других. Суммарный ущерб для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями экологического бедствия Беларусь борется до сих пор.

32-я годовщина аварии в Чернобыле: Беларусь скорбит о жертвах трагедии-1

В память о ликвидаторах, которые в день катастрофы первыми приняли на себя удар, сегодня по всей стране пройдут траурные митинги. Так, в минском парке Дружбы народов состоится церемония возложения корзин с цветами к памятным знакам. Подвиг погибших собравшиеся почтят минутой молчания.

# общество # Фотофакт # Авария на Чернобыльской АЭС

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