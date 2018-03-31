«Вообще жуть». Семья из Гродно лишилась квартиры за неуплату коммуналки

Новости Беларуси. Девять месяцев не оплачивали коммунальные услуги и лишились квартиры. В Гродно выселили семью, которая задолжала государству свыше 600 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никакого менее комфортного жилья, как это было раньше, им не предоставили. Ведь квартира не была приватизирована. И это не единичный случай в стране.

О каких соседях идёт речь, вопрос у понятых даже не возникает. Квартира с символичным номером 13 давно лихорадит весь подъезд. Прописаны в ней мать и дочь, по факту проживала лишь последняя. Мать лишена родительских прав и уже давно живёт с сожителем по другому адресу. А 22-летняя девушка ушла в алкогольный отрыв.

Ольга Высоцкая, сосед:

По началу была нормальной девочкой, а потом что с ней случилось, я вообще не понимаю. Начала пить, устраивать дебош, водить своих этих кавалеров один за одним.

Ирина Бурковская, сосед:

Вообще жуть. По целым ночам Голливуд, стоны, крики. Мы платим деньги и не можем жить спокойно, люди не платят четыре года – и им можно всё.

Пошла в училище – не доучилась, работала – выгоняли за пьянки. Даже собственное выселение по привычки решила прогулять. В квартире грязь и зловоние, под кроватью – бутылки. Рабочим предстоит разобрать весь этот хлам. А далее всё по закону: опись имущества, вывоз мебели временно на склад.

Татьяна Будрик, начальник ЖЭС №20 УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

С января месяца 2017 года жильцами не была оплачена сумма и задолженность составила более 600 рублей.

С июля 2016 года неприватизированные квартиры перешли в разряд коммерческих, жильцы стали арендаторами. И по закону задолженность более двух месяцев – уже повод передать дело в суд. На практике же никто так жёстко не поступает. Жильцу сначала отключают воду и электричество, месяцами шлют предупреждения и по-человечески просят.

Александр Фабричных, начальник отдела правовой и кадровой работы Единого информационного расчётно-кассового центра Гродно:

В последующем начинается процедура. Его уведомляют предупреждением о предстоящем выселении. В среднем, в течение месяца у него есть возможность погасить. Если он не гасит задолженность, она продолжает расти, процесс запускается уже непосредственно к выселению. Не предусмотрено предоставление другого жилого помещения.