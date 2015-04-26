Александр Лукашенко посетил пострадавший от аварии на ЧАЭС Славгородский район

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси да во всем мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС. Выброс радиации в 1986 году после аварии на украинской станции был в 100 раз больше, чем после взрыва двух атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

И если в мире дата эта – зачастую, событие, ушедшее в историю, или повод поставить в эфир документальный фильм о катастрофе, то в Беларуси эта авария, случившаяся 29 лет назад, до сих пор оказывает негативное воздействие на самые разные сферы жизни страны.

От здоровья людей до экономики. Ущерб, нанесенный катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд долларов США. Цифра официальная и хорошо известная. По ценам 1985 года это 32 бюджета республики. Официальный курс доллара в 1985 – 70 копеек.

То есть получается, каждый год, в течение 30 лет, Беларуси надо тратить весь бюджет страны на преодоление последствий от аварии на ЧАЭС. 235 млрд долларов. Гораздо меньшие суммы не могут сегодня спасти экономику той или иной европейской страны в расчете на насколько лет.

Ежегодно в Беларуси на ликвидацию последствий от аварии на Чернобыльской АЭС выделяются огромные деньги. И за годы независимости проделана поистине фантастическая работа. Список достижений огромен. Чего стоит только реабилитация земель, на которых выращивается чистая от радионуклидов продукция, идущая даже на экспорт. Опыт, который сегодня перенимают Япония и Украина.

Каждый год президент лично ездит в пострадавшие регионы, контролирует ход выполнения поручений, общается с людьми. Сегодня первой точкой чернобыльского маршрута главы государства стал Славгородский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На слиянии рек Сож и Проня на Могилевщине уже девять столетий стоит город. Сейчас его называют Славгород. После Чернобыльской трагедии уровень радиации здесь зашкаливал. Во время массового отселения жителей в 80-е прошлого столетия 24 населенных пункта ликвидировали, половина деревень была захоронена. Численность района резко сократилась. Это сразу ударило по местной экономике. Сейчас эти территории возрождают.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Люди здесь работают, люди живут. Уже выработалась специализация производства продуктов растениеводства и животноводства. И под усиленным контролем эти продукты перерабатываются.

Здесь, как и по всей Беларуси, сеют, пашут. Внешне поля практически не отличаются от тех, что в других регионах. Хотя в свое время многие относились к затее возрождения пострадавших районов скептически. Сейчас Могилевщине ставят весьма амбициозные задачи.

В годовщину Чернобыльской трагедии Александр Лукашенко уже традиционно посещает некогда загрязненные радиацией территории. Сегодня – Славгородский сыродельный завод, одно из успешных в регионе производств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Имейте в виду: вы, мясо, молоко, комбикормовые предприятия – правая рука губернатора. Вы наконец-то должны совершить прорыв в Могилевской области. Ну что это такое? Сколько можно телепаться здесь? Надо сделать так, как на западе. Хотя бы так, как в Гродненской области, хотя и там проблем хватает, но, тем не менее. Все в наших руках. Дисциплина, но под дисциплину надо хоть какие-то финансы. Поэтому, да, вложили здесь, отвлекли огромные средства. Окупились – надо крестьянам помогать. Но помогать, а не баловать, типа: «Мы тебе дали, лишь бы ты посеял», – чтобы губернатора не ругали или еще кого-то там пальцем не кивали. Нет. Пора начинать работать. Поэтому от сельского хозяйства в этом году однозначно должен быть перелом, и должен быть результат. Но для того, чтобы вы не потеряли время, вы уже в этом году должны, по-крестьянски говоря, ломануть так, чтобы все почувствовали и, по крайней мере, обработали землю как надо и посеяли.

Здесь трудятся почти полторы сотни жителей. В основном молодежь. Филиал крупнейшего на Могилевщине молочного холдинга выпускает почти два десятка твердых сыров. 110 тонн в сутки.

Игорь Конончук, директор ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга:

Вся продукция проходит особый испытательный лабораторный контроль, который подтверждает то, что никаких проблем, вопросов с качеством продукции нет.

Модернизированное производство окупилось за несколько лет. Работает исключительно под заказ. Очередь на два месяца вперед, поэтому продукция на складах не залеживается. Хорошо берут эти сыры в России, Украине и Казахстане. Прорабатывают многомиллионный рынок Китая.

Ассортимент – на 16-метровый стол. Президент попробовал местную продукцию и предложил продегустировать ее чиновникам и журналистам.

В регионе всего несколько государственных производств. Здесь хорошо развиваются частники, мелкий бизнес и ремесленники. Несмотря на скорбную дату, жизнь здесь кипит. Вот и сегодня, в воскресный день, на центральной площадке райцентра – традиционный фестиваль сыроделов. Продукцию местных сыроваров оценил на вкус и президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я же знаю, что такое сыр приготовить. Я из деревни знаю, что такое приготовить сыр. Это сначала корову вырастить, потом ее накормить, а потом уже выдавить в этой марле или в чем-то более современном. Поэтому они работают руками больше, чем на заводе, это точно. Потому что у них все механизировано. Так какие они у нас тунеядцы или лодыри? Они самые трудяги. Мы должны иметь претензии к тем, на кого они пальцем показывают. Вот я деревенский человек. Я помню с советских времен. Хотя там опасно было не работать, там тебя быстро за шиворот возьмут, и то они (я работал в сельском хозяйстве) о директоре: мы тут вкалываем, а этот бездельник в колхозном доме поселился и куда-то ездит в район работать. Даже на этих! А тех, кто бездельничали, они болезненно воспринимали. Вот к этим мы должны иметь претензии. И даже вопрос не в том, что мы у них должны этот налог забрать – это дело второстепенное, это только первый шаг. Моя цель – заставить их работать.

А у нас, что греха таить, многодетных поддерживаем, уважаем и будем уважать. Но есть многодетная мать, многодетная семья – трое, пятеро деток, над которыми дрожат мать и отец. А есть многодетная семья, где детей – вот я скажу языком народным – не нарожали, а настрогали: напились, родили, дети непонятно какие – и я х вижу в детских домах. Мы для них вынуждены строить целые семейные деревни. Мы тратим огромные деньги. Помогают нам из-за рубежа Западники и так далее. Это сколько б мы вложили денег в народное хозяйство. Мы это отвлекаем для того, чтобы вместо этих нерадивых родителей растить их детей.

Торговцы пообщались с Александром Лукашенко и, как настоящие бизнесмены, сориентировались в обстановке быстро. Тут же собрали гостю корзину с сыром.

Александр Лукашенко со знанием дела с фермерами поделился опытом ведения домашнего хозяйства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У меня пять коз. Я знаю, что такое козье молоко. Кстати, от козочек этих молоко шикарное. Козленок родился. Хотите, вам подарю козленка? (Хотим!)

Местные рассказали о своем, о житейском. Обсудили с президентом строительство моста через реку в райцентре. Александр Лукашенко вспомнил свои первые поездки в отчужденные территории.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот я как сейчас, спустя 20 лет, вижу перед собой ту деревеньку в зоне отчуждения, тех людей, которых три раза выселяли, и они три раза возвращались в свою деревню, и маленьких детишек – им уже по 25, кому больше. Мне пришлось принимать решение по подобным деревням. И тогда я сказал, что людей больше мы выгонять не будем. Люди вправе выбирать сами, где жить. Но чисто, может быть, по-деревенски, как человек из села, небольшого городишко, где я работал, я интуитивно понимал, что страну надо спасать от этой беды. И нам тогда очень тяжело было. Тяжелее, чем сейчас. Сейчас тоже времена тяжелые, но тогда было вообще страшно тяжелое время. Денег не было, ничего не было, люди были запуганные. Всем была команда: кто быстрее убежит из Славгорода, Хотимска, Краснополья и других городов Гомельской и Могилевской областей, в основном, тот и спасется. Многие убежали. И нам пришлось спасать эту землю. И тогда, лет 15 тому назад, мною было принято решение о реабилитации этих территорий и этих земель. Сегодня в Славгородском районе рождаемость выше, чем в целом по Могилевской области.

Ветеран Великой Отечественной войны:

Принят дорожный закон. Инвалидов войны в Беларуси 3 тысячи. Из этих трех тысяч, наберутся ли 20-3- человек, которые имеют права на управление автомобилем?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Освободить от дорожного налога? Договорились.

Ветеран Великой Отечественной войны:

Большое спасибо!

Ветеран Великой Отечественной войны:

Люди уже забыли, что такое Чернобыль. У нас сейчас свободно сеют везде огороды, колхозы везде у нас. Я считаю, Чернобыль идет на убыль.

Президент возложил цветы к монументу на Аллее памяти захороненных деревень. Пообщался с ликвидаторами аварии на ЧАЭС, их государство намерено поддерживать.

Семья Нестеренко здесь нашла убежище от пуль. Осенью молодые родители с двумя детьми переехали сюда из Донецкой области.

Людмила Нестеренко, переселенцы из Донецкой области:

Попали под обстрел…

Нестеренко, переселенцы из Донецкой области:

У вас везде красиво. Даже маленькие городишки, и те ухоженные, красивые. У нас намного грязнее экология, я думаю, чем здесь.

Только за год здесь, в небольшом городке, родилось две сотни детишек. Строящиеся дома и молодые мамы с колясками на улицах Славгорода красноречивее всех цифр статистики говорят о возрождении жизни некогда отчужденных территорий.

Павел Найден, председатель Славгородского райисполкома:

Район живой. Сегодня есть работа, сегодня есть, чем заниматься.

Ольга Юруть, СТВ:

На некоторых почвах в этой местности выращивать сельхозпродукцию ученые все же не рекомендуют. Поэтому эти земли не вспаханы, однако они пустовать не будут. Их оздоровят при помощи леса – высадят деревья по специальной методике. Какой именно, расскажет Наталья Бреус.