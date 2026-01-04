25 лет на службе! О невероятных человеческих историях, езде на байке и любви к Родине – Интервью с Аллой Смоляк

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк. Четверть века в Красном Кресте Гомельской области – когда приняла решение служить людям? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы возглавляете Общество Красного Креста в Гомельской области.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Четверть века. У меня одно место работы. Александр Осенко:

Какой момент в вашей жизни стал таким знаковым, когда вы приняли решение служить людям? Алла Смоляк:

Я всегда думала об этом, но так получилось, что поступила я в экономический техникум, торговый. А больше хотела пойти в медицину и всегда помогать людям. Но так получилось, что быстро вышла замуж, родила ребенка и училась заочно. Поэтому все догоняла в этой жизни. Когда я отучилась, я поняла, что торговля – это не мое. Я уже пробовала себя в этом, пошла в магазин и поработала. А человек в жизни счастлив, когда занимается любимым делом. И когда я уже, переехав в Гомель, пробовала в торговле себя, но там не получилось. У меня была приятельница в одном из районов Гомеля, которая работала районным председателем Красного Креста, пригласила меня прийти к себе на работу и посмотреть, чем занимается благотворительная гуманитарная организация Белорусский Красный Крест.

Алла Смоляк:

А в то время был Чернобыль, это была и гуманитарная помощь, и вовлечение в члены общества. И в то время мне хотелось помочь, чтобы были финансы у Красного Креста, и раздать гуманитарную помощь тем людям, которые нуждались. Это переселенцы были, которые переехали из чернобыльских районов. Я, придя туда волонтером, тогда это так модно не было, это был просто доброволец, который пришел на общественных началах, я понимала, что это мое. Мне туда всегда хотелось. Но почему-то мне думалось, что в этой организации могут работать одни медики и мне там не место. По истечении времени я поняла, что и медики в том числе могут работать, а также и люди с другими образованиями. Придя в областную организацию, я попросила у руководителя взять меня с испытательным сроком в районную организацию и попробовать. Как попробовала, так и не ушла. Потом мне предложили повышение, я поступила в университет, отучилась. И задержалась. И уже 25 лет я на одном месте работаю, помогая людям и реализуя свой жизненный потенциал. 250 тысяч членов Общества Красного Креста – только на Гомельщине

Алла Смоляк:

Я пришла в организацию 25 лет назад, и я четко понимала, что мы на картотеке и что банк может в любой момент заблокировать, у нас не будет денег, чем платить заработную плату даже медицинским сестрам. Александр Осенко:

И как выкрутились? Алла Смоляк:

Шли к людям. Я таким образом все сделала, что нужно было идти к людям, объяснять, что такое Красный Крест, чем занимается в мире, в области и в стране. В конце концов у нас это получилось. Люди стали верить нам, доверять, видеть конкретные наши шаги. И сейчас это армия членов Общества, у нас только 250 тысяч членов Общества Красного Креста на Гомельщине. Как удается не выгорать, постоянно работая с человеческими трагедиями?

Александр Осенко:

Вы постоянно работаете с людьми, у которых на сердце боль. Вы видите человеческие страдания. Как вам удается не выгорать? Откуда вы черпаете силу для того, чтобы не выгореть в этой работе? На самом деле она очень сложная. Это серьезная эмоциональная нагрузка. Алла Смоляк:

Силу дает семья. А чтобы не выгореть на работе, я всегда говорю, что тот положительный результат, которого мы добиваемся на работе, всегда идет тебе на пользу, потому что ты всегда радуешься тому успеху, что ты помогла человеку. И сейчас, когда я уже в Совете Республики работаю, уже второй созыв, я понимаю, что я все больше и больше могу помогать людям. И все больше и больше люди доверяют. Приходят ко мне на приемы с таким интересом, что все-таки мы решим этот вопрос, до конца доведем, и все будет по-честному.

Наталья Ивановна Кочанова всегда нам говорит: если вы сами не можете, наберите мне, я вам помогу. А это дает нам силы для того, чтобы решать проблемы. Обратилась женщина, дочь у нее безнадежно больна. Нужны были такие лекарства, которые ей не прописаны. Но им казалось, что они помогут. Мы прошли все круги и ада, и успеха. И все-таки сердце матери подсказывало, что ей помогут. И эта женщина встала на ноги и выздоровела. Вы представляете, сколько было эмоций, сколько было слез у мамы, когда ее дочь стала выздоравливать! Принимаю граждан даже на селе Александр Осенко:

Как часто вы проводите приемы? Либо таких дней нет? Пришли к вам люди, и вы их выслушиваете?

Алла Смоляк:

По Красному Кресту, так как я руководитель, у нас два раза в неделю приемные дни. А по Совету Республики мы проводим приемные дни один раз в месяц. И люди дозваниваются, если надо срочно каким-то образом и я на месте, мои всегда двери открыты. У меня нет даже приемной. Ко мне может каждый любой человек, если я на месте, прийти, обратиться и рассказать про свою проблему. Самое главное – не сидеть в кабинете, а нужно ехать на район. Я на селе веду прием. И тогда сельские жители ко мне приходят пешком, не доезжая на каких-то видах транспорта. Они приходят и обращаются, и мы решаем эти вопросы. Гоняла по полной с пацанами! О необычных хобби – картинге и байках

Алла Смоляк:

Я с детства увлекалась техникой. И когда встал выбор, на какие мне кружки ходить, я записалась на картинг. Никто из девочек из школы не хотел ходить на картинг, а я – с удовольствием превеликим. Я добилась определенных результатов в картинге. Александр Осенко:

То есть вы гоняли там по полной? Алла Смоляк:

Я гоняла по полной с пацанами. И, честно говоря, мне всегда говорили на соревнованиях, когда мы ездили в Лиду, в Гродно, я занимала призовые места – не снимай шлем. Чтобы не видели, что я девочка. Александр Осенко:

Чтобы мальчики не кусали себе локти.