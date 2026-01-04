Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Я помню 2020 год, когда наши байкеры поставили флаги на свои байки и сделали мотопробег по нашей стране.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

По-разному у обочин крутили нам, по-разному показывали. Это вообще ни о чем по сравнению с той позицией, которую мы высказывали, потому что это любовь к своей стране.

Нет ничего святее, чем ты любишь свою страну, чем ты хотел бы, чтобы эта страна развивалась, цвела. И ты понимаешь, что в этой стране тебе комфортно жить, тебе и твоим детям.

Я из обычной семьи, из обычной организации, которая занимается благотворительностью. Но я же вижу, что у нас в стране нет ничего невозможного. Всего можно добиться своим трудом. Поэтому мы вышли и продемонстрировали солидарность со своей страной, со своими людьми.