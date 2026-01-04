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Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м

04 января 2026 10:03
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Я помню 2020 год, когда наши байкеры поставили флаги на свои байки и сделали мотопробег по нашей стране. 

Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м-2

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: 
По-разному у обочин крутили нам, по-разному показывали. Это вообще ни о чем по сравнению с той позицией, которую мы высказывали, потому что это любовь к своей стране. 

Нет ничего святее, чем ты любишь свою страну, чем ты хотел бы, чтобы эта страна развивалась, цвела. И ты понимаешь, что в этой стране тебе комфортно жить, тебе и твоим детям. 

Я из обычной семьи, из обычной организации, которая занимается благотворительностью. Но я же вижу, что у нас в стране нет ничего невозможного. Всего можно добиться своим трудом. Поэтому мы вышли и продемонстрировали солидарность со своей страной, со своими людьми. 

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# Государственная политика # Интервью # Алла Смоляк # Александр Осенко

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