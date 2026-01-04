Мы продемонстрировали солидарность со своей страной – Смоляк о мотопробегах в 2020-м

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я помню 2020 год, когда наши байкеры поставили флаги на свои байки и сделали мотопробег по нашей стране.
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
По-разному у обочин крутили нам, по-разному показывали. Это вообще ни о чем по сравнению с той позицией, которую мы высказывали, потому что это любовь к своей стране.
Нет ничего святее, чем ты любишь свою страну, чем ты хотел бы, чтобы эта страна развивалась, цвела. И ты понимаешь, что в этой стране тебе комфортно жить, тебе и твоим детям.
Я из обычной семьи, из обычной организации, которая занимается благотворительностью. Но я же вижу, что у нас в стране нет ничего невозможного. Всего можно добиться своим трудом. Поэтому мы вышли и продемонстрировали солидарность со своей страной, со своими людьми.
Члены Общества Красного Креста никогда не шли вразрез государству – Алла Смоляк.