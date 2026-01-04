Другому человеку не хватило бы два века, чтобы сделать то, что сделал для страны Лукашенко – Смоляк

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наш народ – дружелюбный. Я считаю, что Чернобыль помешал, нам было сложно справляться со всеми проблемами. Но объединившись, белорусы как нация очень сильные. И мы все вынесли, все отстояли.

У Александра Григорьевича спросили: что бы вы хотели еще сделать для государства? Он сказал: ничего, я уже все сделал, я жизнь отдал. Я единственное хочу, чтобы мне белорусы сказали спасибо.

И я думаю, что все белорусы ему скажут спасибо, потому что то, что сделал наш глава государства, другому человеку двух веков бы не хватило, чтобы сделать.

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