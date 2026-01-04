Эхо Чернобыля откликается на Гомельщине? Спросили у председателя областной организации Красного Креста

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы стали руководить Красным Крестом, пришли туда работать уже спустя 15 лет [после аварии на Чернобыльской АЭС – прим.ред]. Но все-таки эхо Чернобыля до сих пор откликается? Если сравнить то время и сейчас, как это все развивается?

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Во-первых, там уже очень много было отселенных деревень, людей, которые выехали из тех деревень в чистые зоны в Беларуси. И когда я туда приехала, деревни были пустующие. И было приятно наблюдать, когда уже я приехала, – люди возвращались в свои места. Люди хотели жить на своей земле, обрабатывать ее, растить детей. И когда утихла радиация, эти деревни получили вторую жизнь. И потихонечку они уже все вернулись. Вы не представляете, какие в Гомельской области красивые деревушки, ухоженные. У меня есть с чем сравнить, потому что я приезжаю в Брагинский, Лоевский район, Хойникский район – это районы, от которых я избиралась, поэтому я там точно могу заверить, что там деревушки чистые, ухоженные, что там люди очень добрые. Это же полешуки. Там люди – у всех горят глаза. Все двери нараспашку, и тебя готовы каждый накормить пирожками, яйцами угостить куриными, домашними.