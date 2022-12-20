Луцкий: видим, как молодёжь вовлекается, нужно только «заахвоціць». В Минске подвели итоги конкурса юных инициатив

Новости Беларуси. Обновленный закон о молодежной политике в действии. Завершился первый сезон конкурса юных инициатив – в Минске подвели итоги и поздравили победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 500 заявок со всей страны поступило организаторам. Государственное финансирование получили 18 проектов-финалистов. Благодаря грантовой системе, утвержденной Александром Лукашенко, все они были реализованы.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Всегда говорили, что, может быть, кому-то не хватает денег, организации, поэтому глава государства дал поручение. И были внесены изменения в закон о государственной молодежной политике, где теперь мы точно знаем, что за молодежные инициативы у нас отвечает Белорусский республиканский союз молодежи. Мы видим, как молодежь вовлекается в эту работу, ведь нужно только, как говорят по-белорусски, «заахвоціць», поэтому, думаю, все получится. И только начинается развитие этого движения молодежных инициатив.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Важно, что сегодня система отбора выстроена максимально прозрачным образом, чтобы все могли понимать, по каким параметрам оценивают: это новизна, практическая значимость, это охваты аудитории. Первый этап показал востребованность этих инициатив, что молодежь готова вовлекаться в процесс созидательный, развитие социальной среды в наших регионах. И молодежи сейчас интересно все.

Идеи на конкурс поступали самые разнообразные. От создания спортивных площадок или формирования поисково-спасательных отрядов, до проектов по сохранению культурно-исторической памяти и развитию кибербезопасности. Грант достался в том числе Бобруйской пионерской организации. В 2022 году в городе появилась площадка для занятий экстремальными видами спорта.

Светлана Павленина, председатель Бобруйской городской пионерской организации:

Площадка безумно востребована, потому что она находится в густонаселенном районе города с развитой инфраструктурой. И даже скажу больше, у нас самому маленькому райдеру пять лет. А он уже умеет делать трюки, это поворот колеса на 180 градусов. Во-первых, это здоровый образ жизни, ребятам есть куда пойти. Как говорят сами ребята, нас будут знать, где искать родители.

Напомним, государственный бюджет на 2023 год сформирован с учетом средств, которые пойдут на реализацию молодежных инициатив. С 20 декабря стартовал второй сезон конкурса, уже открыт прием заявок.