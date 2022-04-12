«Мысленно примерял на себя лётный комбинезон». Андрей Лукьянович о любви к небу и авиации

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Юлия Артюх, СТВ:
Какой ваш первый самолет был? Первая ваша такая машина, с которой связаны воспоминания?
Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
Где осуществилась моя мечта, куда я поступил – это Балашовское высшее авиационное училище летчиков. И первый самолет, на котором я летал, – это самолет L-410. А мой первый летчик-инструктор – это Андрей Юрьевич Семенов, который меня всему научил, показал, дал мне путевку в небо. И благодаря ему я состоялся как летчик.
Юлия Артюх:
А что предшествовало тому, чтобы поступать в летное училище? Увлечения какие-то, родители ваши были военными летчиками, как, вообще, такая любовь небу, откуда она?
Андрей Лукьянович:
У каждого из нас есть место, которое связано с самыми теплыми воспоминаниями, самое близкое, где живут наши родители, родные, близкие, знакомые. Такое место есть у меня, мое любимое место на земле – это город Сморгонь Гродненской области.
Юлия Артюх:
Вы родом оттуда?
Андрей Лукьянович:
Да. Я скажу, что мне там всегда рады. Когда приезжаю, встречает моя мама, где всегда пахнет ароматными драниками. Поездки туда мне позволяют восстановиться, даже оказывают какой-то лечебный эффект. Именно там я приобрел свою мечту. Еще в детстве я увидел впервые самолеты в небе, смотрел много фильмов про авиацию, фильмы, на которых выросло наше поколение – это «Офицеры», «Ключи от неба», «В бой идут одни “старики”». Уже тогда еще в детстве мысленно я на себя примерял летный комбинезон, летную кожаную куртку, шлемофон – и это, наверное, стало ключевым в выборе моей будущей профессии. И именно там я понял, что главное должно быть в людях. Такие черты характера как трудолюбие, бережливость, забота о ближних, уважение к людям – эти черты привила мне моя мама. Нина Григорьевна – это самый замечательный в моей жизни человек. Хотя я понимаю, насколько ей было сложно, потому что папа ушел из жизни, когда я пошел в первый класс. И поэтому вся ответственность за воспитание детей легла на плечи моей мамы.
Юлия Артюх:
В вашей семье было много детей? У вашей мамы, у ваших родителей?
Андрей Лукьянович:
У меня две младшие сестры.
Юлия Артюх:
Две младшие сестры, да? Многодетная семья.
Андрей Лукьянович:
Да. И у меня тоже трое детей.
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