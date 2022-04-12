«Мысленно примерял на себя лётный комбинезон». Андрей Лукьянович о любви к небу и авиации

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.

Юлия Артюх, СТВ:

Какой ваш первый самолет был? Первая ваша такая машина, с которой связаны воспоминания?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Где осуществилась моя мечта, куда я поступил – это Балашовское высшее авиационное училище летчиков. И первый самолет, на котором я летал, – это самолет L-410. А мой первый летчик-инструктор – это Андрей Юрьевич Семенов, который меня всему научил, показал, дал мне путевку в небо. И благодаря ему я состоялся как летчик.

Юлия Артюх:

А что предшествовало тому, чтобы поступать в летное училище? Увлечения какие-то, родители ваши были военными летчиками, как, вообще, такая любовь небу, откуда она? Андрей Лукьянович:

У каждого из нас есть место, которое связано с самыми теплыми воспоминаниями, самое близкое, где живут наши родители, родные, близкие, знакомые. Такое место есть у меня, мое любимое место на земле – это город Сморгонь Гродненской области. Юлия Артюх:

Вы родом оттуда?