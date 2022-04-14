«Поражается центр аппетита». Как коронавирус может повлиять на ЖКТ?

Сегодня симптомы коронавируса знакомы всем: потеря вкуса и обоняния – первый тревожный звоночек. Однако часто болезнь уходит, а ее последствия остаются. Как жить с новыми вкусовыми привычками и что делать, если вовсе пропал аппетит?

Анна Артюшевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Кравира»: При ковиде происходит поражение центральной и периферической нервной системы. Поражается центр аппетита, который находится в гипоталамусе, из-за этого происходит нарушение вкуса и запаха. С самого начала нужно вылечить инфекцию, гипервентиляцию легких, гиперответ иммунной системы, тогда инфекция, как правило, проходит. Восстанавливается вкус и запах.

Чтобы восстановить вкус, не нужно использовать спирт, горчицу, аджику и перец, так как это может усугубить ситуацию. Восстановление вкуса происходит в период от 2 недель до 3 месяцев после болезни. Если у вас появилось отвращение к определенным продуктам, их следует на время исключить из рациона.

Анна Артюшевская:

Изменения в системе ЖКТ могут быть связаны как с самим течением инфекции, так и с последствиями лекарственного лечения. Иногда это невозможно определить достоверно, но, как правило, это диарея, рвота, тошнота и абдоминальные боли. Все это поддается коррекции. Все это можно вылечить. Также поражаться может печень, поджелудочная железа, как правило, это находится в биохимических анализах крови, с чего мы и начинаем обследование, биохимический анализ крови можно сдать в нашем центре «Кравира».