«Поражается центр аппетита». Как коронавирус может повлиять на ЖКТ?

Сегодня симптомы коронавируса знакомы всем: потеря вкуса и обоняния – первый тревожный звоночек. Однако часто болезнь уходит, а ее последствия остаются. Как жить с новыми вкусовыми привычками и что делать, если вовсе пропал аппетит?
Сегодня симптомы коронавируса знакомы всем: потеря вкуса и обоняния – первый тревожный звоночек. Однако часто болезнь уходит, а ее последствия остаются. Как жить с новыми вкусовыми привычками и что делать, если вовсе пропал аппетит?
Анна Артюшевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Кравира»:
При ковиде происходит поражение центральной и периферической нервной системы. Поражается центр аппетита, который находится в гипоталамусе, из-за этого происходит нарушение вкуса и запаха. С самого начала нужно вылечить инфекцию, гипервентиляцию легких, гиперответ иммунной системы, тогда инфекция, как правило, проходит. Восстанавливается вкус и запах.
Чтобы восстановить вкус, не нужно использовать спирт, горчицу, аджику и перец, так как это может усугубить ситуацию. Восстановление вкуса происходит в период от 2 недель до 3 месяцев после болезни. Если у вас появилось отвращение к определенным продуктам, их следует на время исключить из рациона.
Анна Артюшевская:
Изменения в системе ЖКТ могут быть связаны как с самим течением инфекции, так и с последствиями лекарственного лечения. Иногда это невозможно определить достоверно, но, как правило, это диарея, рвота, тошнота и абдоминальные боли. Все это поддается коррекции. Все это можно вылечить. Также поражаться может печень, поджелудочная железа, как правило, это находится в биохимических анализах крови, с чего мы и начинаем обследование, биохимический анализ крови можно сдать в нашем центре «Кравира».
Особое внимание после перенесенной коронавирусной инфекции следует уделять питанию. Необходимо пить достаточное количество жидкости, особенно, если в период болезни у вас была диарея, 20-30 миллилитров на 1 килограмм веса. В качестве жидкости не рекомендуется использовать чай с сахаром, пакетированные соки, газированные напитки. Это может быть куриный бульон, чай или кофе без сахара и обычная вода.
Анна Артюшевская:
Что касается еды, питание должно быть частым и дробным, более 6 раз в сутки. Не пытаться есть сразу большими порциями. Если были потери массы тела, не стоит пытаться быстро их восстановить. По поводу микроэлементов, просто чтобы было сбалансированное питание, чтобы присутствовали в пище белки, жиры, углеводы, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.
А вот пробиотики и другие полезные элементы должен назначать только врач. Общих рекомендаций тут не существует. Все зависит от течения болезни.