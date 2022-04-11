«Три раза со своим сыном встретился в небе». Кем стали дети Андрея Лукьяновича?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.

Юлия Артюх, СТВ:

Кроме неба, какое еще есть у вас увлечение? Что касается хобби, может быть, опять же, спорт или судостроительство?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Юля, хороший вопрос. Первым делом – самолеты. Работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть полностью посвящаем себя службе. Ну и семья – это самое главное для жизни, для человека. Юлия Артюх:

А ваши дети, ваши сыновья разделяют вашу любовь к небу? Пошел кто-то по вашим стопам?

Андрей Лукьянович:

Мне на самом деле повезло. Мой старший сын, вместе мы были на аэродромах, я его брал с собой на полеты еще в детстве. И когда он мне сказал, что он тоже хочет стать летчиком, конечно, для меня это была большая радость. Когда он закончил высшее учебное заведение, стал летчиком, то меня чувство гордости переполняло. И я скажу вам, что я три раза со своим сыном встретился в небе. Крайний раз, когда я летел из Китая, вез вакцины от ковида, мы встретились на территории Монголии на высоте десять тысяч метров на встречных курсах. Разница в высоте составила всего 300 метров. То есть мы с ним по связи переговорили, пообщались – такой момент запал в мою память на всю жизнь. Юлия Артюх:

Да, это действительно интересно. Это ж не на дороге встретиться, а в небе. А остальные дети? Андрей Лукьянович:

Дочка… Юлия Артюх:

Не пошли по вашим стопам?

Андрей Лукьянович:

Не пошла, да. В высшем учебном заведении учится, отличница, медалистка тоже. Хороший, грамотный человек. Выбрала себе замечательную профессию. Дети сами выбирали, то есть я никогда не настаивал. И думаю, что это правильно. То есть, то, что близко к сердцу, они смогут себя реализовать в полной мере. Юлия Артюх:

А младший ребенок? Это сын младший?

Андрей Лукьянович:

Да. Младший сын пока обучается в гимназии. Юлия Артюх:

Не тянется к небу?