«Три раза со своим сыном встретился в небе». Кем стали дети Андрея Лукьяновича?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.
Юлия Артюх, СТВ:
Кроме неба, какое еще есть у вас увлечение? Что касается хобби, может быть, опять же, спорт или судостроительство?
Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
Юля, хороший вопрос. Первым делом – самолеты. Работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть полностью посвящаем себя службе. Ну и семья – это самое главное для жизни, для человека.
Юлия Артюх:
А ваши дети, ваши сыновья разделяют вашу любовь к небу? Пошел кто-то по вашим стопам?
Андрей Лукьянович:
Мне на самом деле повезло. Мой старший сын, вместе мы были на аэродромах, я его брал с собой на полеты еще в детстве. И когда он мне сказал, что он тоже хочет стать летчиком, конечно, для меня это была большая радость. Когда он закончил высшее учебное заведение, стал летчиком, то меня чувство гордости переполняло. И я скажу вам, что я три раза со своим сыном встретился в небе. Крайний раз, когда я летел из Китая, вез вакцины от ковида, мы встретились на территории Монголии на высоте десять тысяч метров на встречных курсах. Разница в высоте составила всего 300 метров. То есть мы с ним по связи переговорили, пообщались – такой момент запал в мою память на всю жизнь.
Юлия Артюх:
Да, это действительно интересно. Это ж не на дороге встретиться, а в небе. А остальные дети?
Андрей Лукьянович:
Дочка…
Юлия Артюх:
Не пошли по вашим стопам?
Андрей Лукьянович:
Не пошла, да. В высшем учебном заведении учится, отличница, медалистка тоже. Хороший, грамотный человек. Выбрала себе замечательную профессию. Дети сами выбирали, то есть я никогда не настаивал. И думаю, что это правильно. То есть, то, что близко к сердцу, они смогут себя реализовать в полной мере.
Юлия Артюх:
А младший ребенок? Это сын младший?
Андрей Лукьянович:
Да. Младший сын пока обучается в гимназии.
Юлия Артюх:
Не тянется к небу?
Андрей Лукьянович:
Я скажу, что у него еще есть время определиться. Ему нравятся точные науки, компьютерная техника. Мне тоже когда-то в детстве нравились математика и физика. Я скажу, что дети, наверное, пошли по моим стопам. Потому что я до сих пор помню своего преподавателя по математике – Ирина Владимировна Леонович преподавала у нас математику. Как-то после очередной контрольной она мне говорит: знаешь, я долгие годы преподаю математику и первый раз вижу, чтобы математическое доказательство этой теоремы было таким способом. Это для меня была большая гордость, но я скажу, что знание точных наук мне пригодилось.
Юлия Артюх:
В летной профессии это необходимо?
Андрей Лукьянович:
Точно так.
Юлия Артюх:
А ваша супруга в какой сфере занята?
Андрей Лукьянович:
У нее два высших образования: юрист, педагог. Уже потом закончила заочно, еще получила второе образование. Сейчас она работает воспитателем в детском дошкольном учреждении, воспитывает детей. Ну, это ее, она любит.
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