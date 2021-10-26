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В пункте пропуска «Бенякони» запускают систему электронной очереди

26 октября 2021 06:25
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Новости Беларуси. Сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным. С 26 октября в пункте пропуска «Бенякони» функционирует электронная очередь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Бенякони» запускают систему электронной очереди-1

Согласно информации Госпогранкомитета, отныне тех, кто пересекает границу из Беларуси в страны ЕС будут пропускать после их выезда из зоны ожидания в соответствии с очередностью. Ситуация, когда водители сутками ожидают возможности въехать в Евросоюз, становится в последнее время регулярной.

В пункте пропуска «Бенякони» запускают систему электронной очереди-4

Только за последние сутки выезда из Беларуси ожидали более 2 тысяч фур. Система призвана предотвращать скопления машин, а также сделать ожидание в очереди более комфортным для водителей, которые невольно оказались заложниками ситуации.

# Выезд за границу # общество # Фотофакт

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