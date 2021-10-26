В пункте пропуска «Бенякони» запускают систему электронной очереди

Новости Беларуси. Сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным. С 26 октября в пункте пропуска «Бенякони» функционирует электронная очередь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно информации Госпогранкомитета, отныне тех, кто пересекает границу из Беларуси в страны ЕС будут пропускать после их выезда из зоны ожидания в соответствии с очередностью. Ситуация, когда водители сутками ожидают возможности въехать в Евросоюз, становится в последнее время регулярной.