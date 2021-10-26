БГУ запустил проект «Карта поздравлений»

Новости Беларуси. Поделиться воспоминаниями или поблагодарить преподавателей за знания и опыт. Теперь каждый желающий может оставить на сайте БГУ свои пожелания вне зависимости от того, куда после окончания любимой альма-матер занесла судьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А таковых, надо сказать, немало. За вековую историю университета его выпускниками стали более 185 тысяч человек, из которых свыше 15 тысяч иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. И все они могут поздравить со 100-летием свой университет. Тексты их пожеланий и места проживания автоматически отражаются на электронной карте, охватывающей все страны и города мира. На данный момент поздравительные письма поступили практически со всех областей Беларуси и некоторых регионов Польши, Китая, России и Грузии.