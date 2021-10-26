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БГУ запустил проект «Карта поздравлений»

26 октября 2021 06:46
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Новости Беларуси. Поделиться воспоминаниями или поблагодарить преподавателей за знания и опыт. Теперь каждый желающий может оставить на сайте БГУ свои пожелания вне зависимости от того, куда после окончания любимой альма-матер занесла судьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БГУ запустил проект «Карта поздравлений»-1

А таковых, надо сказать, немало. За вековую историю университета его выпускниками стали более 185 тысяч человек, из которых свыше 15 тысяч иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. И все они могут поздравить со 100-летием свой университет. Тексты их пожеланий и места проживания автоматически отражаются на электронной карте, охватывающей все страны и города мира. На данный момент поздравительные письма поступили практически со всех областей Беларуси и некоторых регионов Польши, Китая, России и Грузии.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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