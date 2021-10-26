«Люди могут в одном месте приобрести всё необходимое». В Гомеле открылся первый «Магазин 101»

Новости Беларуси. В Гомеле открылся первый «Магазин 101» Белорусского добровольного пожарного общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле открылся первый «Магазин 101» Белорусского добровольного пожарного общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огнетушители, пожарные извещатели, огнезащитные составы, пожарно-спасательное оборудование, установки пожаротушения, системы пожарной сигнализации – всего более 200 наименований товаров, чтобы обезопасить свою жизнь или основательно подготовиться к чрезвычайной ситуации. Все в одном месте.
Помимо непосредственно противопожарного ассортимента, торговый объект предоставляет компетентные консультации и полезную информацию по вопросам безопасности.
Александр Кудряшов, председатель республиканского совета Белорусского добровольного пожарного общества:
Наша организация старается тоже находиться впереди инновационного развития. И я хочу сказать, это уже второй опыт создания такого магазина в Гомеле. Первый у нас был в Бресте. И уже опыт существования этого магазина свидетельствует о том, что он стал местом притяжения жителей города. Потому что тот спектр товаров, который производит наше Белорусское добровольное общество, очень востребован для населения. И, я думаю, это будет повышать пожарную безопасность.
Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:
Придя в этот магазин, люди могут в одном месте приобрести все необходимое для себя пожарно-техническое вооружение, элементы безопасности. В том числе получить консультацию, которую предоставят специалисты, и, наверное, подскажут, как выполнить то или иное мероприятие. В том числе (сейчас отопительный период) устройство печного отопления, газового оборудования. Не нужно ездить по всему городу.
Не заметить противопожарный магазин будет сложно. Его фасад стилизован под автомобиль службы спасения.