«Люди могут в одном месте приобрести всё необходимое». В Гомеле открылся первый «Магазин 101»

Новости Беларуси. В Гомеле открылся первый «Магазин 101» Белорусского добровольного пожарного общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнетушители, пожарные извещатели, огнезащитные составы, пожарно-спасательное оборудование, установки пожаротушения, системы пожарной сигнализации – всего более 200 наименований товаров, чтобы обезопасить свою жизнь или основательно подготовиться к чрезвычайной ситуации. Все в одном месте.

Помимо непосредственно противопожарного ассортимента, торговый объект предоставляет компетентные консультации и полезную информацию по вопросам безопасности.

Александр Кудряшов, председатель республиканского совета Белорусского добровольного пожарного общества:

Наша организация старается тоже находиться впереди инновационного развития. И я хочу сказать, это уже второй опыт создания такого магазина в Гомеле. Первый у нас был в Бресте. И уже опыт существования этого магазина свидетельствует о том, что он стал местом притяжения жителей города. Потому что тот спектр товаров, который производит наше Белорусское добровольное общество, очень востребован для населения. И, я думаю, это будет повышать пожарную безопасность.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

Придя в этот магазин, люди могут в одном месте приобрести все необходимое для себя пожарно-техническое вооружение, элементы безопасности. В том числе получить консультацию, которую предоставят специалисты, и, наверное, подскажут, как выполнить то или иное мероприятие. В том числе (сейчас отопительный период) устройство печного отопления, газового оборудования. Не нужно ездить по всему городу.