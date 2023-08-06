Белорусская маляванка и василёк – вот как создавали символы II Игр стран СНГ

Беларусь в игре. Мы на старте новых спортивных побед и ярких эмоций. Стартовали II Игры стран СНГ, которые в этом году принимает наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вернемся к самим медалям. Их, логотип, талисман и слоган, разрабатывали в Национальном олимпийском комитете. И в отличие от II Европейских игр – исключительно белорусские специалисты. Вся работа: от создания концепции до передачи готовых образцов Минспорту – заняла всего лишь несколько месяцев.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси:

За основу взяты были и василек, и восьмиконечная расцветающая звезда. Это все идут отсылки к белорусской культуре. Сам Рысик выполнен так, словно он сошел с маляванки – это рисунки на коврах. Мы за основу взяли творчество Алены Киш. Это белорусская художница XIX-XX веков. Была в свое время неизвестной, но получила признание уже после своей смерти.

Этот момент точно останется в истории. Первая белорусская медаль II Игр стран СНГ была разыграна в субботу, 5 августа, на соревнованиях по тяжелой атлетике в Гродно. Полина Пичугина в сумме двоеборья смогла замкнуть тройку сильнейших, подняв 135 килограммов. Но, как оказалось, всего этого могло и не быть, если бы не мимолетная встреча, навсегда изменившая вектор ее жизни.

Полина Пичугина, бронзовый призер II Игр стран СНГ:

Я просто как нормальный человек шла в магазин за покупками. И тут навстречу мне идет тренер по тяжелой атлетике. Все тренеры видят по телосложению, какой человек и все такое. И я ему приглянулась, он абсолютно случайно подходит ко мне и говорит: девочка, не хочешь прийти позаниматься штангой? Поприседать? Разные тренажеры! Увлекал меня тем, что там много тренажеров, тебе понравится. А мне тогда было лет 13-14. Все-таки я согласилась, поддалась и сходила, попробовала. И так вот до сих пор пробую.

Тяжелая атлетика – настоящая допинг-бомба. С полос спортивной прессы не сходят скандальные материалы. В бан-лист попадали титулованные спортсмены из России, Узбекистана, Румынии – этот список можно продолжать еще долго. Начиная с 2008-го, только наши штангисты сдали более 20 положительных проб. Олимпийских наград лишались именитые белорусские атлеты: Андрей Рыбаков, Анастасия Новикова, Марина Шкерманкова, Ирина Кулеша. Доходило и вовсе до дисквалификации национальной сборной. Врагам назло, друзьям на милость! Допинг-контроль на II Играх СНГ – комар носа не подточит, все спортивные объекты оборудованы экспресс-лабораториями. На данную минуту обошлось без происшествий.

Артур Прусаков, офицер допинг-контроля Национального антидопингового агентства Беларуси:

Анализ проводится на все возможные вещества. И каких-то ошибок или каких-то отклонений быть не может. Все исследуется, вся процедура очень чиста, прозрачная.