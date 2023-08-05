Лукашенко: вы хотите отнять наши спортивные победы – это признак слабости и вашего страха!

Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных – людей, способных постоять за честь страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неспортивное поведение стало мейнстримом западной дипломатии. Даже в спорте. Весь мир возмутили выходки по отношению государственному символу Беларуси. На пространстве отмены культуры попытались запретить наше знамя. Тщетно. Белорусский флаг на высоте. В церемонии поднятия флага участвуют лица спортивной Беларуси. Олимпийцы. Карстен, Нестеренко, Павлинская-Корольчик, Барбашинский, Литвинович, Масейков – благодаря этим людям геральдический символ белорусской государственности покорил олимпийские высоты.

Быстрее, выше, сильнее. Это понятно. Это спорт. А когда спорт становится политикой? Когда функционеры западного мира дух соревнований на аренах замещают сражениями против здравого смысла и спортивных патеров. Самого главного смысла – сближать народы. Тогда у спортсменов воруют момент истины. То, к чему всю жизнь готовится атлет. Тогда у зрителей воруют праздник эмоций. Тогда рушится сама система спортивной вселенной. Тогда мы принимаем вызов. И отвечаем по-белорусски. Сами создаем торжество спорта и справедливости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Вы пытаетесь спрятаться от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяет подавляющее большинство людей на планете, в том числе обычные, простые европейцы и американцы.

Посмотрите, здесь собрались тысячи, трансляцию смотрят миллионы. Все увидят не только нашу прекрасную Беларусь, но и культуру тех 20 стран, которые представлены ведущими спортсменами. Вы увидите традиции, вы увидите героическую историю Беларуси, которая характерна для всех стран Содружества. Вы убедитесь, что Беларусь обладает великолепной, чарующей природой. Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки, новые рекорды, а главное – большой международный интерес к этим Играм. К нам приехали свыше 2 тысяч спортсменов из более чем 20 стран разных континентов. Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника. Это невозможно. Мир тесен, взаимозависим, взаимоувязан. И только безумцы пытаются разорвать эти связи.