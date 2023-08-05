«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных – людей, способных постоять за честь страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных – людей, способных постоять за честь страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старты называются Играми стран СНГ. Но здесь спортсмены от Латинской Америки до Африки. Какая она на самом деле, Беларусь, увидит весь мир.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья, я уверен, нашим гостям будет тепло, уютно и, самое главное, спокойно, душевно спокойно на белорусской земле. Мы сделали и будем делать все для этого. И для того, чтобы Игры стран Содружества стали настоящим символом дружбы, мира и созидания. Девиз наших Игр – «Сильный характер – яркая игра!» Это не только про спорт. Это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время.
Желаю всем спортсменам – участникам Игр удачи и больших личных достижений. Вам хочу сказать: спортсмены, не переживайте. Нас невозможно, ни россиян, ни белорусов, других, вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного движения. Вы всегда будете востребованы. Вы всегда будете в деле. Тренерам – мудрости и терпения. Болельщикам – яркого зрелища, незабываемых впечатлений и огромного моря позитивных эмоций. Объявляю II Игры стран Содружества Независимых Государств открытыми.
Марафон спортивного запала продлится 10 дней. Этого времени явно не хватит, чтобы открыть для себя всю Беларусь. Даже увидеть объекты из туристической брошюры.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На I Играх стран СНГ белорусы заняли пятое место. Результат не назовешь отличным. Сейчас, говорят, что и арены помогают. Дело в том, что спорт все-таки может быть вне политики, а еще мы поможем всему миру найти свою Беларусь.
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