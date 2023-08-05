Прямой эфир

«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ

05 августа 2023 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пришло время мужественных и решительных – людей, способных постоять за честь страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ-1

Старты называются Играми стран СНГ. Но здесь спортсмены от Латинской Америки до Африки. Какая она на самом деле, Беларусь, увидит весь мир.

«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья, я уверен, нашим гостям будет тепло, уютно и, самое главное, спокойно, душевно спокойно на белорусской земле. Мы сделали и будем делать все для этого. И для того, чтобы Игры стран Содружества стали настоящим символом дружбы, мира и созидания. Девиз наших Игр – «Сильный характер – яркая игра!» Это не только про спорт. Это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время.

Желаю всем спортсменам – участникам Игр удачи и больших личных достижений. Вам хочу сказать: спортсмены, не переживайте. Нас невозможно, ни россиян, ни белорусов, других, вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного движения. Вы всегда будете востребованы. Вы всегда будете в деле. Тренерам – мудрости и терпения. Болельщикам – яркого зрелища, незабываемых впечатлений и огромного моря позитивных эмоций. Объявляю II Игры стран Содружества Независимых Государств открытыми.

«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ-7

Марафон спортивного запала продлится 10 дней. Этого времени явно не хватит, чтобы открыть для себя всю Беларусь. Даже увидеть объекты из туристической брошюры.

«Пришло время мужественных и решительных людей». Президент Беларуси напутствовал участников II Игр стран СНГ-10

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На I Играх стран СНГ белорусы заняли пятое место. Результат не назовешь отличным. Сейчас, говорят, что и арены помогают. Дело в том, что спорт все-таки может быть вне политики, а еще мы поможем всему миру найти свою Беларусь.

Читайте также:

Лукашенко: вы хотите отнять наши спортивные победы – это признак слабости и вашего страха!

Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире»

Кто зажег огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ

# Игры стран СНГ # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике
05 августа 2023 17:13

В Гродно завершился стартовый день соревнований по тяжёлой атлетике

Лукашенко: вы хотите отнять наши спортивные победы – это признак слабости и вашего страха!
05 августа 2023 17:01

Лукашенко: вы хотите отнять наши спортивные победы – это признак слабости и вашего страха!

Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире»
05 августа 2023 16:44

Лукашенко на открытии Игр: «К нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире»