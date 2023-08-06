«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?

Новости Беларуси. А сейчас к медицине. В Беларуси продолжает работу мониторинговая группа, созданная по распоряжению главы государства. На неделе специалисты составляли анамнез здравоохранения Гродненской области. Причем межрайонный центр в Лиде проверяли уже на наличие рецидивов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые это медучреждение обследовали в апреле. Тогда в диагнозе значились проблемы в области акушерства и гинекологии. Отставали и специалисты в квалификации. Из-за этого в полной мере не использовали новое оборудование. Помогло ли соответствующее лечение и в каком состоянии межрайонный центр в Островце – там тоже ждали комиссию, расскажет наша Татьяна Сидоренко.

Первое рабочее место, вернее на самом месте здесь вряд ли посидишь, чаще карета скорой в движении. Первый шаг в профессию – и Злата Мурахтанова оказалась в рядах новичков станции скорой помощи. Где как не здесь оперативно пройти экспресс-тест познания выбранной профессии. К слову, в этом году сразу 10 молодых специалистов укрепили команду медицинских работников Лидской ЦРБ.

Злата Марахтанова, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ:

Это общение с людьми, различные заболевания, ситуации экстренные – хороший опыт для начинающего специалиста.

11 выездных бригад ежедневно спешат на помощь. В Лидский межрайонный центр обращаются жители самого города и близлежащих районов. Это порядка 250 тысяч человек. Поэтому внимание к квалификации специалистов на особом контроле, в том числе у членов межведомственной комиссии.

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Наверное, одна из основных проблем, которая там есть – вопросы квалификации персонала и вопросы обучения современным методикам в какой-то степени. Но нужно сразу отметить, что это мозаичные вопросы, то есть существуют отделения, которые работают на уровне достаточно серьезных стандартов, европейских. Существуют отделения, которые до этого уровня нужно подтягивать.

На контроле уровень подготовки к сегодняшним реалиям не только вновь прибывших молодых специалистов, но медперсонала со стажем. Апгрейду техническому должны соответствовать и навыки сотрудников в белых халатах. Вариантов повышения квалификации сегодня достаточно.

Помимо традиционных форм, курсов повышения квалификации, внедряется и такая методика, как стажировка на рабочем месте, выезды специалистов республиканского уровня «в глубинку» для проведения так называемых мастер-классов.

Владимир Можейко, главный врач Островецкой ЦРКБ:

В этом году был проведен мастер-класс по урологии: было внедрено малоинвазивное, лапароскопическое вмешательство, которое поставит на поток данное оперативное вмешательство в нашем лечебном учреждении.

Представлены возможности пройти обучение в ведущих клиниках страны, в том числе в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента. Именно эту возможность использовал заведующий диагностическим отделением Островецкой больницы – специалист со стажем Дмитрий Кардис.

Дмитрий Кардис, заведующий диагностическим отделением Островецкой ЦРКБ:

Как располагается оборудование, проходит процесс обработки, как в этом учреждении проходят все этапы: логистика, как движется больной. И само исследование, работа, которую мы проводим. Имеет значение, как этот специалист выполняет ту же полипэктомию, как работает анестетическая бригада, как они работают с пациентом. Как все это происходит. Учиться никогда не поздно и всегда важно.

Свои знания Дмитрий Евгеньевич приобрел в том числе и для коллег. А поделиться есть с кем. В одном из самых молодых лечебных учреждений (больнице всего три года) каждый четвертый – молодой специалист. Средний возраст врачей – 33 года. Более 50-ти медсестер также вновь прибывшие. С багажом опыта, и без – каждый небезучастен к реализации проекта «высокотехнологичная медицина в регионы».

Одно из направлений обучающего процесса – вопросы инфекционной безопасности, на которые также пристальный взор со стороны мониторинговой комиссии. Программа рассчитана на представителей среднего медицинского персонала. В конспектах обучения важный пункт – внедрение современных способов дезинфекции и стерилизации, организация соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия медучреждений.

Людмила Чаплинская, старшая акушерка Островецкой ЦРКБ:

Мелочей в медицине нет – на этом основана работа строго до выписки. Наши пациенты, особенно в акушерском отделении, и во всех остальных должны знать, что у них будет все в порядке в плане инфекционной безопасности. То есть они должны поступить здоровенькие – здоровенькие выписаться.