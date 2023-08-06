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«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?

06 августа 2023 17:39
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Новости Беларуси. А сейчас к медицине. В Беларуси продолжает работу мониторинговая группа, созданная по распоряжению главы государства. На неделе специалисты составляли анамнез здравоохранения Гродненской области. Причем межрайонный центр в Лиде проверяли уже на наличие рецидивов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впервые это медучреждение обследовали в апреле. Тогда в диагнозе значились проблемы в области акушерства и гинекологии. Отставали и специалисты в квалификации. Из-за этого в полной мере не использовали новое оборудование.

Помогло ли соответствующее лечение и в каком состоянии межрайонный центр в Островце – там тоже ждали комиссию, расскажет наша Татьяна Сидоренко.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-1

Первое рабочее место, вернее на самом месте здесь вряд ли посидишь, чаще карета скорой в движении. Первый шаг в профессию – и Злата Мурахтанова оказалась в рядах новичков станции скорой помощи. Где как не здесь оперативно пройти экспресс-тест познания выбранной профессии. К слову, в этом году сразу 10 молодых специалистов укрепили команду медицинских работников Лидской ЦРБ.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-4

Злата Марахтанова, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ:
Это общение с людьми, различные заболевания, ситуации экстренные – хороший опыт для начинающего специалиста.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-7

11 выездных бригад ежедневно спешат на помощь. В Лидский межрайонный центр обращаются жители самого города и близлежащих районов. Это порядка 250 тысяч человек. Поэтому внимание к квалификации специалистов на особом контроле, в том числе у членов межведомственной комиссии.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-10

Юрий Горбич, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Наверное, одна из основных проблем, которая там есть – вопросы квалификации персонала и вопросы обучения современным методикам в какой-то степени. Но нужно сразу отметить, что это мозаичные вопросы, то есть существуют отделения, которые работают на уровне достаточно серьезных стандартов, европейских. Существуют отделения, которые до этого уровня нужно подтягивать.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-13

На контроле уровень подготовки к сегодняшним реалиям не только вновь прибывших молодых специалистов, но медперсонала со стажем. Апгрейду техническому должны соответствовать и навыки сотрудников в белых халатах. Вариантов повышения квалификации сегодня достаточно.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-16

Помимо традиционных форм, курсов повышения квалификации, внедряется и такая методика, как стажировка на рабочем месте, выезды специалистов республиканского уровня «в глубинку» для проведения так называемых мастер-классов.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-19

Владимир Можейко, главный врач Островецкой ЦРКБ:
В этом году был проведен мастер-класс по урологии: было внедрено малоинвазивное, лапароскопическое вмешательство, которое поставит на поток данное оперативное вмешательство в нашем лечебном учреждении.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-22

Представлены возможности пройти обучение в ведущих клиниках страны, в том числе в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами Президента. Именно эту возможность использовал заведующий диагностическим отделением Островецкой больницы – специалист со стажем Дмитрий Кардис.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-25

Дмитрий Кардис, заведующий диагностическим отделением Островецкой ЦРКБ:
Как располагается оборудование, проходит процесс обработки, как в этом учреждении проходят все этапы: логистика, как движется больной. И само исследование, работа, которую мы проводим. Имеет значение, как этот специалист выполняет ту же полипэктомию, как работает анестетическая бригада, как они работают с пациентом. Как все это происходит. Учиться никогда не поздно и всегда важно.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-28

Свои знания Дмитрий Евгеньевич приобрел в том числе и для коллег. А поделиться есть с кем. В одном из самых молодых лечебных учреждений (больнице всего три года) каждый четвертый – молодой специалист. Средний возраст врачей – 33 года. Более 50-ти медсестер также вновь прибывшие. С багажом опыта, и без – каждый небезучастен к реализации проекта «высокотехнологичная медицина в регионы».

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-31

Одно из направлений обучающего процесса – вопросы инфекционной безопасности, на которые также пристальный взор со стороны мониторинговой комиссии. Программа рассчитана на представителей среднего медицинского персонала. В конспектах обучения важный пункт – внедрение современных способов дезинфекции и стерилизации, организация соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия медучреждений.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-34

Людмила Чаплинская, старшая акушерка Островецкой ЦРКБ:
Мелочей в медицине нет – на этом основана работа строго до выписки. Наши пациенты, особенно в акушерском отделении, и во всех остальных должны знать, что у них будет все в порядке в плане инфекционной безопасности. То есть они должны поступить здоровенькие – здоровенькие выписаться.

«Мелочей в медицине нет». Как прошёл анамнез здравоохранения Гродненщины?-37

Только в течение года на обучение в столицу выезжали из Островецкой больницы 28 врачей и 10 медсестер. Они подтянули свой уровень подготовки и образования, получили качественные знания, которые сейчас внедряют в практику. Работа будет продолжаться. Географически же это коснется не только специалистов Гродненщины. Практика повсеместная.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Юрий Горбич # Владимир Можейко # Татьяна Сидоренко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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