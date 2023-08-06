Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке

Беларусь в игре. Мы на старте новых спортивных побед и ярких эмоций. Стартовали II Игры стран СНГ, которые в этом году принимает наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь в игре. Мы на старте новых спортивных побед и ярких эмоций. Стартовали II Игры стран СНГ, которые в этом году принимает наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Поддержать наших готовы лично не только в столице и во всех областных центрах, но и на районе. Спортивную борьбу принимает Солигорск, бокс – Орша, самбо – Жлобин.
Константин Герцев, корреспондент:
Молодечно на два дня стал столицей пляжного волейбола стран Содружества. А местные корты обновили аккурат к Играм. На них и сойдутся сборные команды Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Армении как в мужском, так и в женском составе. А наблюдать матчи в режиме live вы могли глазами операторского и режиссерского состава телекомпании СТВ.
Владимир Калинкович, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:
С волейболом я работаю первый раз. У меня был опыт муай-тая больше и кикбоксинга. Но в целом мы ознакомились, сидели с командой, отсматривали, как работают коллеги, чтобы по образу и подобию подсмотреть. Мы все-таки больше информационное вещание осуществляем. Но подготовились, чтобы все было супер.
Получить мастер-класс воочию в Молодечно приехали юные волейболисты из Логойска. До обеда ребята поддерживали нашу мужскую сборную в противостоянии с россиянами, после следили за спаррингом представительниц Армении и Узбекистана.
В принципе, это интересно, потому что обычно проводится всегда в Минске или, например, в Витебске – в больших городах. А здесь небольшой город из района.
Армянские спортсменки уверяют: несмотря на отсутствие столичного размаха, волейбольные площадки не ниже общемирового уровня, а гостеприимство местных планку только повышает.
Считаные часы назад на волейбольных площадках Молодечно прозвучал финальный свисток соревнований. В копилке белорусов – серебро и бронза. Золото у мужской и женской команды России.
Олег Абраменко, старший тренер женской национальной команды Беларуси по пляжному волейболу:
У них это в первый раз в жизни – такого уровня соревнования, такая поддержка, трибуны. Все было замечательно, девчата немножко расстроились, думаю. Но сейчас придут в себя и получат настоящее удовольствие, понимая, что все закончилось, есть медали.
Читайте также:
15 тысяч зрителей и 2 тысячи участников! Собрали яркие моменты церемонии открытия II Игр стран СНГ
Как организовано питание спортсменов на Играх стран СНГ? Проверили один из объектов
Белорусская маляванка и василек – вот как создавали символы II Игр стран СНГ