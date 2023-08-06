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Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке

06 августа 2023 19:46
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Беларусь в игре. Мы на старте новых спортивных побед и ярких эмоций. Стартовали II Игры стран СНГ, которые в этом году принимает наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-1

Поддержать наших готовы лично не только в столице и во всех областных центрах, но и на районе. Спортивную борьбу принимает Солигорск, бокс – Орша, самбо – Жлобин.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-4

Константин Герцев, корреспондент:
Молодечно на два дня стал столицей пляжного волейбола стран Содружества. А местные корты обновили аккурат к Играм. На них и сойдутся сборные команды Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Армении как в мужском, так и в женском составе. А наблюдать матчи в режиме live вы могли глазами операторского и режиссерского состава телекомпании СТВ.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-7

Владимир Калинкович, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:
С волейболом я работаю первый раз. У меня был опыт муай-тая больше и кикбоксинга. Но в целом мы ознакомились, сидели с командой, отсматривали, как работают коллеги, чтобы по образу и подобию подсмотреть. Мы все-таки больше информационное вещание осуществляем. Но подготовились, чтобы все было супер.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-10

Получить мастер-класс воочию в Молодечно приехали юные волейболисты из Логойска. До обеда ребята поддерживали нашу мужскую сборную в противостоянии с россиянами, после следили за спаррингом представительниц Армении и Узбекистана.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-13

В принципе, это интересно, потому что обычно проводится всегда в Минске или, например, в Витебске – в больших городах. А здесь небольшой город из района.

Армянские спортсменки уверяют: несмотря на отсутствие столичного размаха, волейбольные площадки не ниже общемирового уровня, а гостеприимство местных планку только повышает.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-16

Считаные часы назад на волейбольных площадках Молодечно прозвучал финальный свисток соревнований. В копилке белорусов – серебро и бронза. Золото у мужской и женской команды России.

Трансляция пляжного волейбола от телеканала СТВ! Режиссёр рассказал о подготовке-19

Олег Абраменко, старший тренер женской национальной команды Беларуси по пляжному волейболу:
У них это в первый раз в жизни – такого уровня соревнования, такая поддержка, трибуны. Все было замечательно, девчата немножко расстроились, думаю. Но сейчас придут в себя и получат настоящее удовольствие, понимая, что все закончилось, есть медали.

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# Игры стран СНГ # Константин Герцев # Фотофакт

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