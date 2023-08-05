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Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ

05 августа 2023 14:35
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Новости Беларуси. Зрители готовятся искупать в овациях спортсменов, все находятся в ожидании грандиозного шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая атмосфера сейчас царит на «Минск-Арене», узнаем у нашей съемочной группы.

На месте дежурит наш корреспондент Константин Герцев.

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-1

Константин Герцев, корреспондент:
Мы находимся на верхних ярусах чаши «Минск-Арены». Скоро стартует церемония открытия II Игр стран СНГ. Вообще, если говорить об истории Беларуси в принятии таких крупных международных спортивных мероприятий, то, конечно, хочется вспомнить и чемпионат мира по хоккею 2014 года (его открытие состоялось непосредственно в «Минск-Арене»), и II Европейские игры. Открытие состоялось на стадионе «Динамо».

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-4

Практически все готово к этому художественно-спортивному действу. Примут участие свыше тысячи человек. Это и спортсмены, и волонтеры, и деятели культуры и искусства. Все начнется, как и принято, с национального гимна Республики Беларусь и поднятия Государственного флага нашей страны и флага Содружества Независимых Государства. Это право будет предоставлено шести известнейшим и титулованным белорусским атлетам. Имена мы пока раскрывать не можем. Думаю, вы увидите это все в прямом эфире.

А вот право зажечь огонь Игр будет предоставлено непосредственно призерке республиканских соревнований по художественной гимнастике Александре Зубович в сопровождении призера чемпионатов мира и Европы также по художественной гимнастике, мастера спорта международного класса Анастасии Салос. И главного тренера национальной команды Республики Беларусь по самбо Юрия Рыбака.

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-7

Перед открытием II Игр стран СНГ мы пообщались с обычными гражданами, которые присутствуют здесь в статусе зрителя, и со спортсменами, которые уже опробовали белорусские спортивные площадки и поделились своими впечатлениями и предвкушением от сего действа.

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-10

Очень серьезное мероприятие для нашей страны. Большая честь нашей стране – принять такое мероприятие. Приобщаю молодежь к спорту. Занимается футболом, следим за легкой атлетикой.

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-13

За повесткой Игр, конечно, следим. Дети будут приходить. Тем более, что очень хорошо, что все бесплатно. Они на любой вид спорта смогут прийти, даже если что-то заинтересует, съездить в любой другой город.

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-16

Наш вид спорта – хоккей на траве. Мы приехали сюда только за лучшими результатами. Сейчас проходят сборы в Минске. Мы готовимся, думаем показать хорошую игру, наш боевой дух.

Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ-19

Константин Герцев:
Я напомню, что I Игры стран СНГ состоялись в Казани. Там принимало участие чуть более тысячи спортсменов из девяти стран СНГ. II Игры, как понятно, принимает Беларусь. Здесь уже число спортсменов на порядок выше – более 2 тысяч. II Игры стран СНГ стали первыми, в которых принимают участие и страны не из объединения. Они также присутствуют на «Минск-Арене».

Уже почти все готово, зрители потихоньку запускают волны, чтобы как-то взбодриться и настроиться на красочное шоу. И, конечно, все ожидают, что церемонию открытия II Игр стран СНГ посетит глава нашего государства.

# Игры стран СНГ # Константин Герцев # Фотофакт

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