Кто зажжёт огонь Игр стран СНГ на церемонии открытия? Выяснил корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Зрители готовятся искупать в овациях спортсменов, все находятся в ожидании грандиозного шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая атмосфера сейчас царит на «Минск-Арене», узнаем у нашей съемочной группы. На месте дежурит наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы находимся на верхних ярусах чаши «Минск-Арены». Скоро стартует церемония открытия II Игр стран СНГ. Вообще, если говорить об истории Беларуси в принятии таких крупных международных спортивных мероприятий, то, конечно, хочется вспомнить и чемпионат мира по хоккею 2014 года (его открытие состоялось непосредственно в «Минск-Арене»), и II Европейские игры. Открытие состоялось на стадионе «Динамо».

Практически все готово к этому художественно-спортивному действу. Примут участие свыше тысячи человек. Это и спортсмены, и волонтеры, и деятели культуры и искусства. Все начнется, как и принято, с национального гимна Республики Беларусь и поднятия Государственного флага нашей страны и флага Содружества Независимых Государства. Это право будет предоставлено шести известнейшим и титулованным белорусским атлетам. Имена мы пока раскрывать не можем. Думаю, вы увидите это все в прямом эфире. А вот право зажечь огонь Игр будет предоставлено непосредственно призерке республиканских соревнований по художественной гимнастике Александре Зубович в сопровождении призера чемпионатов мира и Европы также по художественной гимнастике, мастера спорта международного класса Анастасии Салос. И главного тренера национальной команды Республики Беларусь по самбо Юрия Рыбака.

Перед открытием II Игр стран СНГ мы пообщались с обычными гражданами, которые присутствуют здесь в статусе зрителя, и со спортсменами, которые уже опробовали белорусские спортивные площадки и поделились своими впечатлениями и предвкушением от сего действа.

Очень серьезное мероприятие для нашей страны. Большая честь нашей стране – принять такое мероприятие. Приобщаю молодежь к спорту. Занимается футболом, следим за легкой атлетикой.

За повесткой Игр, конечно, следим. Дети будут приходить. Тем более, что очень хорошо, что все бесплатно. Они на любой вид спорта смогут прийти, даже если что-то заинтересует, съездить в любой другой город.

Наш вид спорта – хоккей на траве. Мы приехали сюда только за лучшими результатами. Сейчас проходят сборы в Минске. Мы готовимся, думаем показать хорошую игру, наш боевой дух.