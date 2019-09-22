12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»

Новости Беларуси. На неделе завершился двухгодичный цикл совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В них приняли участие около 12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолетов и вертолетов. Главная цель – отработка обороны западных границ Союзного государства.

Совместные военные учения «Запад»/«Щит союза» проводятся с 2006-го раз в два года. По сути, это плановые тренировки. Они всегда проходят в полном соответствии с графиком и нормами международного права. Государства-участники ОБСЕ всегда уведомляются об их проведении заранее.