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12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»

22 сентября 2019 20:33
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Новости Беларуси. На неделе завершился двухгодичный цикл совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. На полигоне Мулино в Нижегородской области прошли учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»-1

В них приняли участие около 12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолетов и вертолетов. Главная цель – отработка обороны западных границ Союзного государства.

Совместные военные учения «Запад»/«Щит союза» проводятся с 2006-го раз в два года. По сути, это плановые тренировки. Они всегда проходят в полном соответствии с графиком и нормами международного права. Государства-участники ОБСЕ всегда уведомляются об их проведении заранее.

12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»-4

В 2019 году тем для возможных спекуляций, которые неизменно сопровождают учения, кажется, и вовсе нет. Обратите внимание на место проведения: Нижегородская область (фактически центр России), от которой до ближайшей границы несколько сотен километров. Другими словами, на территории Союзного государства мы учимся защищать Союзное государство. Защищать. Это важно.

12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»-7

Другие подробности учений «Щит союза» в видеоматериале Григория Азаренка.

12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»-10

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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