«Это невероятно, это такой праздник»: 23 пары одновременно расписались в «Маяке Минска»

Новости Беларуси. Романтичное шоу состоялось в жилом комплексе «Маяк Минска», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Более 20 влюбленных пар обменялись кольцами и сказали друг другу «да». Мероприятие организовал застройщик жилого комплекса компания Dana Holdings. Все подробности феерии в видеоматериале. На бульваре Пикассо в Минске начали зарождаться новые семьи. Такое здесь видят впервые: одновременно 23 пары с трепетом произнесли заветные «согласен» и «согласна» именно здесь.

Праздник любящих сердец стал настоящим городским событием. Широкий бульвар Пикассо с уникальным фонтаном «Дана Танец» в новом, стремительно развивающемся квартале «Маяк Минска», в их распоряжении.

Плюс европейская свадьба с современными стандартами праздника под открытым небом. Чтобы предстать на торжестве при полном параде, с раннего утра прямо в холле «Микеланджело» с помощью мастеров невесты делали макияж и прически.

И, конечно, какое свадебное торжество без первого танца? К такому балу молодым помогла подготовиться команда знаменитого белорусского хореографа Романа Ковалева.

Искренне и трогательно молодоженов поздравил детский хор Академии мюзикла «Ревю» Натальи Романовой. А благодаря невероятному свадебному торту и белоснежным голубям бульвар Пикассо стал настоящим фотосалоном.

Сергей и Анастасия Удонины о свадебной феерии узнали из соцсетей и сразу загорелись.

Анастасия и Сергей Удонины, молодожены:

Солнышка, конечно, не хватило. Но, говорят, если идет дождь – это к деньгам и счастью! Молодцы организаторы, все красиво.

Организатор торжества Dana Holdings меняет качество жизни людей в разных странах мира. И, что важно, приглашает гостей на праздник в Минск.

Анастасия и Ясер Шариф, молодожены:

Сегодня день рождения нашей семьи, который запомнится навсегда. Спасибо всем, кто пришел, поддерживал, спасибо организаторам. Это невероятно, это такой праздник. Мы к нему очень долго готовились. Это необычно.

«Маяк Минска» – один из самых перспективных и фешенебельных кварталов Минска. Именно здесь собираются жить молодожены. Квартиру с живописным видом на столицу Анастасии и Артуру Зарембовским подарили родители по случаю бракосочетания.

Анастасия и Артур Зарембовские, молодожены:

Это очень большой сюрприз и огромная неожиданность – получить такую террасу. было бы очень хорошо диванчики, какой-нибудь, может быть, маленький садик из каких-то прекрасных цветов. Торговый центр рядом. Сейчас мы рассматриваем вариант пополнения семьи. Мне очень нравится то, что тут есть и школа, и детский садик.

«Микеланджело» и соседний «Рафаэль» – одни из красивейших и комфортных домов «Маяка Минска». Свободная планировка, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт, удобная парковка. Особое предложение – некоторые квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой! Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальными столами – визитная карточка домов «Маяка Минска».

Самый большой в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall. Здесь магазины как лучших белорусских производителей, так и мировых брендов, огромный кинотеатр и фудкорт на любой вкус.

Dana Holdings предлагает выгодные и самые разнообразные варианты приобретения жилья и коммерческих помещений в кредит, рассрочку, за собственные деньги.

Антон Кулак, начальник управления архитектуры и строительства администрации Первомайского района Минска:

Очень приятно, что застройщик – компания Dana Holdings – не только выполнила свою функцию в части застройки микрорайона, но и организовывает такие мероприятия.

Фотографии на бульваре Пикассо и у фонтана «Дана Танец» уже давно мастхэв для молодоженов, которые приезжают сюда за лучшими снимками в свой семейный альбом.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:

Мероприятие было инициировано компанией Dana Holdings с целью поддержки института брака и семьи как основы социальных ценностей. Семейные ценности имеют огромное значение для нашей компании. Мы строим жилье, где есть все для счастливой семейной жизни. А благодаря выгодным условиям наши квартиры сегодня доступны каждому.

Сегодня это знаменитое событие прошло впервые, когда в один день, в одно время в Минске проведена регистрация брака одновременно для более 20 пар. Мы считаем, что этот праздник станет традиционным.