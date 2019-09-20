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«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019»

20 сентября 2019 06:26
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Новости Беларуси. Совместные учения Беларуси и России «Щит Союза-2019» завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигоне под Нижним Новгородом прошли смотр войск и торжественное прохождение техники: 184 танков и артиллерийских систем, 20 самолетов и вертолетов. Отмечены лучшие по итогам учений военнослужащие. Обе стороны выполнили все поставленные задачи.

«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019» -1

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Цели, которые ставились на учениях, достигнуты. Задачи, которые были спланированы, выполнены до запятой. Та система подготовки наших Вооруженных Сил и Вооруженных Сил Российской Федерации, которая заложена в планы подготовки по предназначению, позволяет нам планомерно обеспечивать постоянную готовность к выполнению совместных задач.

«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019» -4

Александр Журавлев, командующий Западным военным округом Вооруженных Сил России:
В течение шести суток мы вели активнейшие боевые действия. И все действия показали, что наши группировки способны обеспечить безопасность Союзного государства и выполнить любую поставленную задачу.

Напомним, совместные учения Беларуси и России проходят раз в два года на территории обеих стран. У нас это маневры «Запад», в России – «Щит Союза». Учения идут в два этапа. Всего участвует 12 тысяч человек и тысяча единиц техники.

20 сентября белорусские военные отправятся домой.

«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019» -7

«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019» -9

«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019» -11

«Вели активнейшие боевые действия». Под Нижним Новгородом подвели итоги учений Беларуси и России «Щит Союза-2019» -13

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Равков # Александр Журавлев # Фотофакт

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