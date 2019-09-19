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Белорусско-российское учение «Щит Союза-2019» в Нижегородской области завершилось торжественным прохождением техники

19 сентября 2019 14:16
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Новости Беларуси. Рубежи Союзного государства под надежной защитой. Масштабное белорусско-российское учение «Щит Союза-2019» успешно завершилось в Нижегородской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные бои были и днём, и ночью: итоги учений «Щит Союза-2019» подводят в Нижегородской области

Белорусско-российское учение «Щит Союза-2019» в Нижегородской области завершилось торжественным прохождением техники-1

На полигоне «Мулино» состоялся итоговый смотр войск и торжественное прохождение техники. А лучшим военнослужащим – в их число попали 15 человек – вручили именные часы.

Напомним, всего в маневрах приняли участие 12 тысяч солдат и офицеров. Была задействована почти тысяча единиц боевой техники: танки, бронированные машины, артиллерийские системы, самолеты и вертолеты.

Белорусско-российское учение «Щит Союза-2019» в Нижегородской области завершилось торжественным прохождением техники-4

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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