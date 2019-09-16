Олег Белоконев: главная цель «Щита Союза-2019, считаю, будет достигнута

Новости Беларуси. 16 сентября начался второй этап масштабного белорусско-российского учения «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо суток есть у военных, чтобы отработать вопросы управления войсками при ведении оборонительных действий и реализовать комплекс мер по стабилизации обстановки, поддержанию взаимодействия и полного обеспечения.

Олег Белоконев, руководитель учения, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра:

Как итог данного мероприятия его завершением будет смотр российских и белорусских войск. Ну и, соответственно, поощрение наиболее отличившихся военнослужащих. Сегодня, хочу сказать, их уже достаточно много.

Главная цель этого мероприятия, считаю, будет достигнута. Мы получим практику выполнения совместных мероприятий с вооруженными силами Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства.