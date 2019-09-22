«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Точно из вашего?

– Да, из нашего.

– Домой приеду – сразу же надену!

Такие рубахи в разных вариациях сейчас есть практически у каждого белоруса.

Алена Сырова, корреспондент:

Изделие из белорусского льна – желанный презент для любого иностранца. Что и говорить, если даже для официального обмена подарками иным символам Беларуси предпочитают лен. Совсем недавно комплект из этой ткани отправился к первой леди США.