«Домой приеду – сразу же надену»: эту рубашку подарили Президенту в Кореличах

Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В завершении визита на «Кореличи-Лен» главе государства презентовали рубаху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Точно из вашего?
– Да, из нашего.
– Домой приеду – сразу же надену!
Такие рубахи в разных вариациях сейчас есть практически у каждого белоруса.
Алена Сырова, корреспондент:
Изделие из белорусского льна – желанный презент для любого иностранца. Что и говорить, если даже для официального обмена подарками иным символам Беларуси предпочитают лен. Совсем недавно комплект из этой ткани отправился к первой леди США.
Как ни крути, лен – эксклюзивный подарок природы, который требует постоянного пристального внимания (это если о глобальном). А как иначе? Голубые озера в полях Синеокой – национальный бренд, а лен – как национальная философия: тот, кто вкалывает и вкладывает, всегда получает больше. Ведь, как известно, лучшее никогда не достается легко.