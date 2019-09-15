Белорусские десантники успешно выполнили задачи на «Щите Союза – 2019»

Новости Беларуси. Марш в сложных условиях, успешное уничтожение объекта условного противника, преодоление участка водной преграды и освобождение заложников в населенном пункте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Марш в сложных условиях, успешное уничтожение объекта условного противника, преодоление участка водной преграды и освобождение заложников в населенном пункте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десантники прошли испытания на совместном белорусско-российском военном учении «Щит Союза – 2019». В ходе уничтожения условного противника задачи огневого поражения выполнены успешно. Лучших военнослужащих наградил руководитель учения.