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Белорусские десантники успешно выполнили задачи на «Щите Союза – 2019»

15 сентября 2019 11:56
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Новости Беларуси. Марш в сложных условиях, успешное уничтожение объекта условного противника, преодоление участка водной преграды и освобождение заложников в населенном пункте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские десантники успешно выполнили задачи на «Щите Союза – 2019»-1

Десантники прошли испытания на совместном белорусско-российском военном учении «Щит Союза – 2019». В ходе уничтожения условного противника задачи огневого поражения выполнены успешно. Лучших военнослужащих наградил руководитель учения.

Белорусские десантники успешно выполнили задачи на «Щите Союза – 2019»-4

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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