«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)

Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича

Михаил Мясникович: «Расскажут родословную кота до десятого колена, а кем прадед был – будут долго репу чесать»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я всегда не любил космополитов. У них нет родины, а родина – это национальная идея. Родина – это, когда ты защищён государством, когда государство, как институт, даёт возможность тебе работать, раскрыться, реализовать свой потенциал.