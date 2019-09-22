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«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)

22 сентября 2019 18:05
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Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

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Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я всегда не любил космополитов. У них нет родины, а родина – это национальная идея. Родина – это, когда ты защищён государством, когда государство, как институт, даёт возможность тебе работать, раскрыться, реализовать свой потенциал.

«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)-1

И одновременно государство защитит тебя от внешних угроз. Но государство не может решить все вопросы национальные. Понимаете?

Вот, родина, нация – это когда ты дома. Когда ты живёшь в своём государстве. Когда живёшь среди своего народа. Когда ты равный среди равных. И это у тебя никто не имеет права забрать.

«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)-4

Можно хорошо жить, работать где-то за границей. Но мне приходилось сталкиваться, когда иностранец говорит мне: «Ты пришёл к нам, и будешь делать то, что я тебе сказал». Поэтому, как говорят некоторые люди, надо уметь отличать туризм от иммиграции.

# общество # общество # Михаил Мясникович

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