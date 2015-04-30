Пре-пати: как коллеги провожали Юзари и Маймуну на Евровидение?

Новости Беларуси. Май уже на носу – праздники один за другим вот-вот накроют людей, а белорусским представителям на «Евровидении-2015» не до отдыха. Уже сейчас в их жизненном графике – ежедневные репетиции. Ведь 10 мая наша делегация вылетит в Вену, чтобы 19 числа выступить в первом полуфинале. Хотя, все же, отдохнуть напоследок и провести официальное евровизийное мероприятие – два в одном, белорусской делегации в канун Первомая удалось. И, надо сказать, на ура. 28 апреля в одном из столичных караоке-клубов состоялось официальное pre-party Eurovision Song Contest 2015 «Uzari & Maimuna приглашают друзей». Пожелать ребятам удачи на главном европейском песенном конкурсе собрались друзья и родные, коллеги по цеху и журналисты: Тео, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Тиханович, Искуи Абалян, Алексей Хлестов, Алексей Гросс, Денис Лис, Евгений Олейник и AURA, группы Napoli, MUZZART, «Беатрис», Виталий Воронко и многие другие.

Фото. Тео (Юрий Ващук), Марина Кузнецова, Алексей Гросс Юзари и Маймуна:

Сейчас мы немножко расслабились после репетиционного периода, потому что предстоит очень много, еще больше работать. После этого мы преступаем к следующему этапу – репетициям на сцене. Вступаем в следующую, самую ответственную фазу! Кто как ни артисты, которые уже побывали на конкурсе «Евровидение», понимают, что же такое эта «самая ответственная фаза». Ценными советами и впечатлениями поделились Тео (Юрий Ващук) и Алена Ланская. Тео, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2014»:

Я желаю ребятам, в первую очередь, высыпаться. Побольше спать, потому что там это действительно важно, без этого никак нельзя. Алена Ланская, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2013»:

Там настолько тяжело, что у некоторых людей сносило крышу. До этого я ходила в тренажерный зал, снимала стресс. Там была огромная нагрузка: я давала по 40 интервью в день, помимо этого у меня еще были уроки вокала, очень много приходилось говорить, петь, были большие нагрузки на голосовые связки.

Фото. Алёна Ланская и Тео Ни Ващук, ни Ланская не вошли в десятку финалистов, но, пройдя в финал – уже показали хороший результат. Сейчас они пожелали Юзари и Маймуне, что называется, и за себя, и за того брата – победы. Тео:

Вообще, желаю все-таки неимоверной удачи, чтобы тенденция попадания белорусов в финал стала не просто закономерностью, а чтобы ребята, наконец, привезли в нашу страну победу. Я этого им искренне желаю! Они этого заслуживают! Алена Ланская:

Я хочу пожелать вам удачи, спокойствия, терпения, сил. Потому что каждый год на представителей страны на «Евровидении» обрушивается шквал критики. И только единицы, только те, кто там был, знают, насколько это все сложно. Верьте в то, что вы делаете. Желаю вам победы! А еще Алена Ланская добавила: «Хочу чтобы все присутствующие здесь действительно искренне вас поддерживали». Чего-чего, а позитивных эмоций у собравшихся было не отнять: Юзари и Маймуна не оставили без внимания ни одного гостя, они платили тем же – словами, песнями, искренней радостью и теплотой.

Фото. Юзари и Маймуна со своими гостями Ирина Дорофеева:

Я всей душой болею за Маймуну и Юзари и думаю, что Беларусь все будут любить, ценить, восхищаться ей и этим искрометным талантом, харизмой и энергетикой. У них прекрасная песня!

Фото. Ирина Дорофеева Александр Тиханович:

Хочется пожелать творческого вдохновения, исполнения желаний и, самое сейчас нужное и главное, чтобы было все успешно, чтобы было лучше, чем всегда. Божьей милости и поддержки нашим дорогим конкурсантам!

Фото. Маймуна и Александр Тиханович Порадовали присутствием любимого наставника его подопечные, среди которых – Надя Мисякова. Девочка представляла Беларусь на Детском «Евровидении-2014» с песней «Сокол», аранжировку которой сделал Юзари. К слову, перед национальным отбором Надя подарила Юзари и Маймуне на удачу повязки на голову с перьями сокола – часть сценических костюмов, с которыми ездила на Мальту. В этот вечер на костюме Юзари было похожее перо. Кто знает, может оригинал талисмана ждет своего звездного часа! Но, пожалуй, самыми «настоящими», трогательными и запоминающимися были выступления родных Юзари и Маймуны. «Желаю вам удачи, остальное у вас уже есть!» – заметил муж Маймуны и счастливый отец двух малышей.

Фото. Маймуна с мужем Исполнила акапелла белорусскую народную песню и напутствовала конкурсантов на дальнюю дорогу мама Юзари, солистка Национального концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга Галина Громович. Галина Громович, мама Юзари:

Мы с мужем пришли в праздник сказать хорошие напутственные слова нашему дорогому и красивому дуэту «Маймуна и Юзари». Я как артистка, певица им желаю успехов и обязательно победы, потому что если нет победного стимула – вообще нет смысла ехать на конкурс. А как мать, мы – родители, желаем своему сыну удачи, выдержки. Мы им очень гордимся. Я счастлива! Мы счастливы, что у нас такой замечательный, талантливый сын.

Фото. Юзари с родителями Свою же главную композицию герои вечера исполнили в финале мероприятия (смотрите видео). Юзари:

Наша песня называется «Time» и в тему к этому хочется пожелать всем вам, дорогие друзья, следить за своим временем, потому что иногда оно от нас утекает… Но только не сегодня! Нам очень приятно, что мы вы все здесь сегодня собрались!