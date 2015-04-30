Саксофонисты группы «Apple Tea» Игорь Лютый и Виталий Ямутеев: У каждого инструмента - свой характер!

На саксофоне можно сыграть любую мелодию. Но прочувствовать все возможности музыкального инструмента можно только исполняя джаз.

Отношение к инструменту Игоря Лютого и Виталия Ямутеева, саксофониста группы «Яблочный чай», - совершенно особенное. С горящими глазами, как мужчины обычно говорят о рыбалке, музыканты рассказывают о своих многочисленных инструментах. Большинство из них на десятилетия старше владельцев.

Виталий хвастается последним приобретением - саксофон 1957 года выпуска. Покрыт серебром. Уникальный по звучанию. Но требует тщательного ухода. Профилактический ремонт дважды в год, смазывание клапанов, ежедневная игра – и саксофон может прослужить еще несколько десятков, а, может, и сотен лет. Большая удача для музыканта - найти идеальный для себя инструмент и настоящее счастье - подобрать настоящий мундштук.

Несмотря на многолетний опыт, музыканты играют на инструменте не менее двух часов ежедневно. В музыке как в спорте: перестаешь тренироваться - моментально теряешь форму.

Точно один месяц в году Виталий меняет музыкальный инструмент на дачный инвентарь. Игорь - не расстается с саксофоном даже во время летнего отдыха.