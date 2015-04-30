Белорусская певица Искуи Абалян: Всегда были люди, которые любили джаз! Просто сейчас он стал более доступен!

Для многих это удивление: Искуи Абалян, которую хорошо знают как поп-певицу, а здесь - джаз! Когда ты сама для себя открыла джаз?

Искуи Абалян, певица:

Еще в студенческие времена, когда я училась в консерватории на хоровом отделении в академии музыки, ко мне поступило предложение попробовать себя в джазовом диксиленде у Валерия Старовойтова. Мне польстило такое предложение, и, конечно же, я согласилась. Поскольку тогда не было ни Интернета, ни компьютеров, естественно, мне дали какую-то старенькую кассету, и у меня был такой двухкасетник «Маяк», я по нескольку раз перематывала запись, снимала тексты с английского… Ходила на репетиции. Я, честно говоря, испытала такой кайф! Музыканты, живая музыка, инструменты... Всё это настолько заряжало! Но при этом во мне было столько волнения! Конечно, это ответственность. У нас были какие-то джазовые вечера: были люди, столики… Это все было для меня из области фантастики!

Искуи Абалян и джаз: это для души, или полноценное направление в сторону элитарной музыки?

Искуи Абалян, певица:

Мне кажется, это некая часть моей творческой жизни, потому что мне всегда казалось, что у меня есть такие возможности (не знаю, с чем это связано) петь романсы, какую-то романтическую музыку; есть возможность «подурачиться» - петь что-то танцевальное; возможность попеть что-то джазовое. Есть такая возможность! Не могу сказать, что везде у меня одинаковая подача. Возможно, все это связано с моим образованием, но, скорее все потому, что я всегда пробовала себя: и в хоре работала, и присутствовала на различных конкурсах. Опыт какой-то есть.

Я не люблю зацикливаться на чем-то одном. Мне становится неинтересно: хочется какого-то развития, изменений, перемен. Так или иначе малейшие вкрапления в мою обычную работу - они присутствуют.

Сейчас многие популярные артисты пытаются «миксовать» некоторые жанры. Не хотелось ли что-то свое придумать: только свое, узнаваемое…

Искуи Абалян, певица:

У меня так и происходит какой-то «микс», потому что даже, когда я работаю в студии, звукорежиссёры мне говорят: «Ну это уже джаз! Давай что-нибудь уже попроще!»

Все равно так или иначе эти синкопы, которые присутствуют в джазе, в какой-то момент прорываются, но для сохранения стиля определенной песни, приходится придерживаться стандартов для того, чтобы быть более понятным. Несмотря на то, что джаз вышел из народа чернокожих, но тем не менее она очень умная музыка, которая понятна вовсе не широкому кругу людей.

Когда люди больше тянулись к джазу: тогда, когда о нем никто еще не знал, либо сейчас?

Искуи Абалян, певица:

Всегда были люди, которые любили джаз. Просто раньше джаз был более запрещенным, даже пластинки продавались тайком. Сейчас же он более доступен.