Детское «Евровидение»: победила Россия, Беларусь – на 5 месте

Новости Беларуси. 26 ноября в Тбилиси состоялся финал детского «Евровидения». В нынешнем году в конкурсе принимали участие 16 молодых исполнителей.

Победителем конкурса стала 14-летняя представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья», белорусская участница заняла пятое место.

Наставик российской участницы на проекте «Голос. Дети» Дима Билан в соцсетях пожелал Полине удачи и отметил, что в его команде она была «абсолютной вокалисткой».

Беларусь на конкурсе представила 14-летняя жительница Минска – Хелена Мерааи. Она пела под пятым номером.

Девушка исполнила песню «Я самая». Авторами композиции стали музыканты Рита Дакота и Влад Соколовский. Дакота отмечала, что Хелена смотрится органично на сцене, она смелая и честная и поет про то, что каждый может стать первым, если сам того захочет.

Рита Дакота:

Хелена – это стихия, это космос, это сила… Ей есть что сказать.