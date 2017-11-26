Детское «Евровидение»: победила Россия, Беларусь – на 5 месте

Новости Беларуси. 26 ноября в Тбилиси состоялся финал детского «Евровидения». В нынешнем году в конкурсе принимали участие 16 молодых исполнителей.
Победителем конкурса стала 14-летняя представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья», белорусская участница заняла пятое место.
Наставик российской участницы на проекте «Голос. Дети» Дима Билан в соцсетях пожелал Полине удачи и отметил, что в его команде она была «абсолютной вокалисткой».
Беларусь на конкурсе представила 14-летняя жительница Минска – Хелена Мерааи. Она пела под пятым номером.
Девушка исполнила песню «Я самая». Авторами композиции стали музыканты Рита Дакота и Влад Соколовский. Дакота отмечала, что Хелена смотрится органично на сцене, она смелая и честная и поет про то, что каждый может стать первым, если сам того захочет.
Рита Дакота:
Хелена – это стихия, это космос, это сила… Ей есть что сказать.
Фото: instagram.com/helena_meraai
Особенность номера Беларуси в нынешнем году в том, что исполнительница находится на сцене одна. Номер в фиолетовых цветах, Хелена стоит на вращающемся подиуме. В центре – девушка и ее голос.
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Семья и педагог по вокалу Хелены отметили, что они делают ставку на эмоции, верят в победу. С таким настроем белорусская команда ехала в Грузию.
Ольга Дроздова, педагог Хелены по вокалу (в интервью нашему телеканалу):
Занимается она с 6 лет. Не знаю, почему у нас такие замечательные результаты. Говорят, у меня есть волшебная палочка, но я ее прячу и только некоторым достаю… На самом деле у нас есть лопата, она висит в студии. Все спрашивают, что это. Такая вот лопата, копать надо, копать! Постоянно копать! Работать!
Мама белорусской участницы отмечала, что Хелена совмещает учебу и музыку, учится на отлично.
Кем видит себя Хелена в будущем – здесь подробнее.