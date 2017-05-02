Финансовый аналитик о том, как банки будут оценивать платежеспособность белорусов

определять нужный перечень документов, чтобы оценить, насколько платежеспособен человек, который обращается за кредитом.

Новости Беларуси. Теперь в Беларуси при получении кредита вовсе не обязательны справки о доходах. Во всяком случае, их наличие отныне не требует Нацбанк. Регулятор предлагает коммерческим банкам самостоятельно

Валерий Полховский, финансовый аналитик: Все-таки банки не привыкли работать на доверии, они будут разрабатывать серьезный перечень стандартов для того, чтобы упростить саму процедуру получения кредита.

Как можно сделать ее как можно более простой, чтобы быть конкурентоспособными относительно других банков.

Но при этом для них качество оценки заемщика будет первоочередным.

По мнению экспертов, отсутствие бумажной волокиты вкупе со снижением процентных ставок по кредитам подстегнет спрос белорусов на дорогостоящие товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.