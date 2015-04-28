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Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны входит в десятку лучших по мнению российских изданий

28 апреля 2015 14:04
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Новости Беларуси. Вена примет «Евровидение-2015» с 19 по 23 мая. Представители Беларуси дуэт Uzari & Maimuna с композицией «Time» выступит в первом полуфинале 19 мая под номером 11.

До главного музыкального события в Европе еще 20 дней, а поклонники конкурса уже вовсю делают ставки на результаты полуфиналов, основываясь на аудиозаписи и видеоклипы.

По мнению российских изданий в десятку самых запоминающихся  видео входит и белорусский ролик. О чем он? Как и песня – о конфликте человека со временем.

По сюжету, Маймуна заточена в огромные песочные часы.

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны входит в десятку лучших по мнению российских изданий-1

Юзари должен спасти девушку. Ради этого он преодолевает огонь, воду, ветер и снег. Он торопится, но с каждой секундой времени остается все меньше...

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны входит в десятку лучших по мнению российских изданий-4

Девушка, кажется, играет свою последнюю мелодию… но – чудо: Юзари успевает, в последнюю секунду он – рядом...

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны входит в десятку лучших по мнению российских изданий-7

Только судьба – коварная штука: прикоснувшись рукой к ее руке через стекло часов, он сам оказывается в плену времени: теперь Юзари – узник этой четырехметровой башни, а она…?  

Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны входит в десятку лучших по мнению российских изданий-10

Молодой, 25-летний режиссер Митрий Семенов-Алейников снял трогательную мистическую историю за сутки в промерзшем ангаре под Минском, в деревне Аронова Слобода (еще бы – на дворе стояло начало марта!). Были использованы 11 тонн песка, огонь, дым, газ и… ручная змея! Идея принадлежит кино- видеостудии исполнителю.

Юзари:
Мы отправили заявки и попросили присылать свои идеи, выбрали лучшую на наш взгляд. Нам было важно, чтобы учли, что это дуэт, учли какие-то стилистические особенности. И только одна заявка была законченная и соответствовала нашим пожеланиям, плюс сразу же предлагался метод ее воплощения. Клип нам снимали великолепные ребята, молодые, амбициозные, драйвовые. Стояла задача за сутки со всем справиться. Условия были спартанские – было очень холодно, но, наверное, это и помогло создать настрой и атмосферу в клипе, почувствовать сложность времени и передать это. Я это ощутил (смеется).

Маймуна:
Мне кажется, что это того стоило, получилось очень красиво.

Бюджет клипа составил $15 тыс.

По мнению читателей издания Cosmopolitan,  в список лучших видео входят: Великобритания, Бельгия, Албания, Польша, Сан-Марино, Австралия, Македония, Эстония, Норвегия и Румыния.

Напомним, всего в песенном форуме примет участие рекордное количество стран – 40.

Композиции всех участников вы можете прослушать на официально странице ctv.by Вконтакте.

Проголосовать за понравившегося участника можно здесь

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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