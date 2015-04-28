Евровидение-2015: Клип «Time» Юзари и Маймуны входит в десятку лучших по мнению российских изданий

По мнению российских изданий в десятку самых запоминающихся видео входит и белорусский ролик. О чем он? Как и песня – о конфликте человека со временем.

До главного музыкального события в Европе еще 20 дней, а поклонники конкурса уже вовсю делают ставки на результаты полуфиналов, основываясь на аудиозаписи и видеоклипы.

Новости Беларуси. Вена примет «Евровидение-2015» с 19 по 23 мая. Представители Беларуси дуэт Uzari & Maimuna с композицией «Time» выступит в первом полуфинале 19 мая под номером 11.

Юзари должен спасти девушку. Ради этого он преодолевает огонь, воду, ветер и снег. Он торопится, но с каждой секундой времени остается все меньше...

Девушка, кажется, играет свою последнюю мелодию… но – чудо: Юзари успевает, в последнюю секунду он – рядом...

Только судьба – коварная штука: прикоснувшись рукой к ее руке через стекло часов, он сам оказывается в плену времени: теперь Юзари – узник этой четырехметровой башни, а она…?

Молодой, 25-летний режиссер Митрий Семенов-Алейников снял трогательную мистическую историю за сутки в промерзшем ангаре под Минском, в деревне Аронова Слобода (еще бы – на дворе стояло начало марта!). Были использованы 11 тонн песка, огонь, дым, газ и… ручная змея! Идея принадлежит кино- видеостудии исполнителю.

Юзари:

Мы отправили заявки и попросили присылать свои идеи, выбрали лучшую на наш взгляд. Нам было важно, чтобы учли, что это дуэт, учли какие-то стилистические особенности. И только одна заявка была законченная и соответствовала нашим пожеланиям, плюс сразу же предлагался метод ее воплощения. Клип нам снимали великолепные ребята, молодые, амбициозные, драйвовые. Стояла задача за сутки со всем справиться. Условия были спартанские – было очень холодно, но, наверное, это и помогло создать настрой и атмосферу в клипе, почувствовать сложность времени и передать это. Я это ощутил (смеется).

Маймуна:

Мне кажется, что это того стоило, получилось очень красиво.

Бюджет клипа составил $15 тыс.

По мнению читателей издания Cosmopolitan, в список лучших видео входят: Великобритания, Бельгия, Албания, Польша, Сан-Марино, Австралия, Македония, Эстония, Норвегия и Румыния.

Напомним, всего в песенном форуме примет участие рекордное количество стран – 40.