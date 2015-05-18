«Выйти на сцену и получить удовольствие от происходящего» – Дарья Домрачева пожелала Юзари и Маймуне удачи на «Евровидении»

Новости Беларуси. Музыкальный мир в предвкушении недели «Евровидения». Среди наиболее обсуждаемых тем – фавориты (их в этом году как никогда много), букмекерские ставки и, конечно же, детали предстоящей церемонии открытия. Так, в частности, известно, что сцена, на которую выйдут исполнители, будет похожа на гигантский глаз, и то что впервые за историю конкурса ведущими станут сразу три женщины.

Беларусь на этом песенном шоу представит необычный творческий тандем – скрипачка Маймуна и певец Юзари. Из Вены с последними новостями корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Пока на сцене конкурсанты покоряют олимп музыкальный, в столице Евровидения нам удалось сегодня встретить трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву. Через Вену спортсменка летела на сборы в Испанию.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладательница Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:

Конечно, я буду следить за нашими ребятами! Знаю, что совсем скоро полуфинал. Будем надеяться, что ребята будут выступать и в финале. И будут выступать достойно. Пожелать хочется! Я думаю, это очень серьезный конкурс, была проделана уже, наверное, колоссальная подготовительная работа, думаю, все уже отрепетировано, все выучено. Сейчас, наверное, хочется пожелать одного: просто выйти на сцену и получить удовольствие от всего происходящего.

Чем ближе конкурс, тем плотнее график и у белорусских конкурсантов Юзари и Маймуны. Видеопослание чемпионки смотрят по дороге на репетицию.

За время Юзари в Вене успел отметить день рождения, а Маймуна установить мировой рекорд – исполнение «Полета шмеля» на скрипке.

Интерес прессы к нашему дуэту, надо сказать, повышенный. Даже у коллег с ведущего российского канала – первым делом взять автограф у нашего дуэта и только потом интервью.

Мы оставили наших героев общаться с фанатами, а сами познакомились с одними из самых милых и по-доброму эпатажных на этом конкурсе участников – панк-группой из Финляндии.

Все эти солнечные ребята – с синдромом Дауна, что не мешает им составлять сильную конкуренцию остальным конкурсантам. По прогнозам букмекеров, кстати, в первой пятерке окажутся Швеция, Италия и Россия.

А на таких конкурсах-шоу встречают по одежке, и пока по результатам голосования у белорусского дуэта звание одних из самых красивых участников «Евровидения».

Свои ставки на наш дуэт делают и журналисты со всех концов света. Радиожурналист Дуан из Мельбурна 15 лет не пропускает ни одного конкурса. Говорит, у Беларуси все шансы не только победить, но и достойно принять у себя соревнования такого уровня.

Дуан Зиглиотто, директор радиостанции (Австралия):

У белорусов очень классная песня. Мне лично понравилась. Но победить может каждый. К примеру, Великобритания. И на это объективных причин нет. У вас очень хорошая арена, Беларусь может с достоинством принимать такой конкурс, как «Евровидение».

А тем временем приоткроем завесу того, каким будет первый полуфинал Евровидения. Откроет шоу прошлогодний триумфатор Кончита Вурст. После исполнения своей победной песни Кончита передаст эстафету участникам этого года, а сама займет место ведущей в зеленой комнате. Беларусь в полуфинале выйдет на сцену одиннадцатой.