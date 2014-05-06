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Первые 10 участников Евровидения-2014 прошли в финал. Список финалистов

06 мая 2014 22:14
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Новости Дании. 6 мая в Копенгагене прошел первый полуфинал Евровидения-2014. Жюри и зрители выбрали, кто из первых 16 конкурсантов пройдет в финал для дальнейшего сражения. Ими стали представители 10 стран. 

1. Черногория. Sergej Ćetković с песней Moj Svijet
2. Венгрия. Андраш Каллаи с песней Running
3. Россия. Сестры Толмачевы с песней Shine
4. Армения. Арам МР3 с песней Not Alone
5. Азербайджан. Диляра Кязимова с песней Start A Fire
6. Сан-Марино. Валентина Монета с песней Maybe (Forse)
7. Украина. Мария Яремчук с песней Tick-Tock
8. Швеция. Санна Нильсен с песней с песней Undo
9. Нидерланды. Дуэт The Common Linnets с песней Calm After The Storm
10. Исландия. Группа Pollapönk с песней No Prejudice

Еще десятка финалистов определится во втором полуфинале 8 мая. Беларусь в нем выступит под номером 10. Как белорусский участник Тео готовится к «Евровидению»? Смотрите видео!

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):
01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Кто выиграет «Евровидение-2014» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!

# Музыка # Евровидение-2014. Новости # Маша и Настя Толмачевы # Мария Яремчук

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