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Литература, исцеляющая сердца! День православной книги отмечают в Беларуси

14 марта 2026 08:04
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По инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14 марта празднуется День православной книги. По всей стране проходят тематические мероприятия. В преддверии этой даты в Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка книг митрополита Филарета. В экспозиции представлено около 70 экземпляров из личной коллекции Владыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литература, исцеляющая сердца! День православной книги отмечают в Беларуси-2

Самое старое издание датируется 1812 годом – это древнерусский сборник «Цветник». Книга относится к старообрядческой литературе. Среди экспонатов есть и издания с дарственными надписями известных культурных и политических деятелей. Экспозиция будет работать в течение месяца.

Литература, исцеляющая сердца! День православной книги отмечают в Беларуси-4

Тамара Самойлюк, секретарь Издательского совета Белорусской православной церкви:
Самое интересное, мне кажется, я обращала внимание на дарственную надпись Владимира Короткевича. Она настолько передает само состояние этого человека, который мог рассказать о своем произведении в таких словах. В данной записи он описывал митрополиту, как он представлял своих героев, которые в этом произведении описаны – «Каласы пад сярпом тваім». 

День православной книги – сравнительно молодой праздник. Он был учрежден в 2009 году. Его цель – напомнить о значении духовной литературы и сохранить традицию чтения, которая на протяжении веков формировала культуру и нравственные ориентиры общества.

# Религия # Книги # Выставка # Митрополит Филарет # Православные в Беларуси

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