Евровидение-2014. Венгр Андраш Каллаи с песней о домашнем насилии прошел в финал Евровидения

Новости Венгрии. Одетый в скромные вещи черного цвета, сидя на стуле на фоне огней большого города, Андраш Каллаи-Сондерс из Венгрии спел о насилии над детьми в семьях в песне “Running”. Эта тема ему близка, так как композицию он посвятил своему близкому другу, который ощутил на себе эту проблему в детстве. Очевидно, поэтому и высидеть на стуле всю песню у него не получилось. Андрашу аккомпанировала девушка в белом платье, которая играла на рояле, а потом стала частью драматической подтанцовки с интересным финалом.

Смотрите фото и видео со второй официальной репетиции в Копенгагене.

Теперь Венгрия стала на шаг ближе к победе и выступит в финале конкурса 10 мая. На вопрос «Что ты сделаешь, если выиграешь Евровидение?» венгр отвечает коротко и ясно: «Я устрою вечеринку и буду праздновать победу». А для приближения к победе он привез с собой талисман, который был с ним еще на национальном отборе − плюшевого медведя. Но кроме медведя, в Венгрии его поддерживают тысячи фанатов. «Если бы не они, я не был бы тем, кем я являюсь − певцом Андрашом Каллаи-Сондерс. Я хочу поблагодарить их за поддержку, хочу, чтобы они гордились мной, хочу, чтобы моя страна мной гордилась. Поэтому я здесь».

Напомним, что Беларусь выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.