От торговли к совместным проектам: Витебская область и Узбекистан расширяют сотрудничество

Сотрудничество регионов. Витебская область укрепляет кооперацию с Кашкадарьинской областью Узбекистана. Только за 2025 год в два с половиной раза возросли поставки сельскохозяйственных и продовольственных товаров. На этом стороны не намерены останавливаться. Новые точки взаимного интереса искала узбекская делегация во время визита в северный регион Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители деловых кругов ознакомились с потенциалом предприятий агропромышленного комплекса Витебской области. Заключили контракты с тремя перерабатывающими организациями. Кроме того, обсуждали проекты в кооперации, а также перспективы развития взаимного товарооборота. Акцент будет сделан на поставку в Узбекистан нашей мясной и молочной продукции. Беларусь будет закупать сухофрукты, арбузы и дыни из Центральной Азии.

Шахриер Тошмурод Угли Хамзаев, начальник отдела управления инвестиций, промышленности и торговли Кашкадарьинской области Узбекистана:

Отношение между Узбекистаном и Беларусью год за годом расширяется и развивается. Это обязательно практические и дружелюбные отношения между главами наших государств. Мы приехали в Витебскую область налаживать отношения по продовольственной безопасности. Мы видим точку прикосновения, мы знаем, что по всему миру продовольственная продукция Витебской области ценится. Витебская область, в том числе Беларусь, очень хорошо ценится.

Также подписали соглашения о двустороннем сотрудничестве в образовании и здравоохранении. Кроме того, будет продолжена работа по развитию кооперации в сфере промышленности и животноводства. Стороны намерены расширять взаимодействие во всех отраслях и укреплять межрегиональное сотрудничество.